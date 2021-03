Scurta si pasionala poveste de dragoste dintre Marin Preda si Aurora Cornu. Marea iubire a scriitorului a murit, duminica, la 89 de ani

Casatoria din 1955

Ei s-au intalnit pentru prima data la vila Uniunii Scriitorilor, in anul 1952. Doi ani mai tarziu se regasesc la malul marii, iar ea ocupa camera care ar fi trebuit sa ii revina scriitorului. Preda ii cedeaza camera insa, incapatanata, Aurora isi face bagajul si pleaca, scrie webcultura.ro A doua zi, el ii scrie prima scrisoare de dragoste : "Dar iata ca o adiere de durere, de parere de rau, de mahnire izvoraste din inima mea. Te-am facut sa suferi (nu stiu unde, cand si de ce), dar simt ca acest lucru s-a intamplat si mi-e greu sa indur asta acum, singur, cu gandul la tine, scriindu-ti intaia mea scrisoare de dragoste. (...) Te iubesc de tot, cu parul tau, cu hainele tale verzi, cu salopeta si sandalele tale ciudate. Iubesc cingatoarea ta ascunsa, copcile, oasele trupului tau...".Cornu si Preda s-au casatorit in 1955, la Sfatul Popular. Despre Marin Preda ca sot, Aurora Cornu a povestit in interviurile date dupa moartea scriitorului: "Ma simteam regina, nimic nu era prea bun pentru mine. Marin era in stare sa sarute pamantul pe care calcam".Aurora Cornu a descoperit manuscrisul romanului "Morometii" intr-un sertar si l-a incurajat pe Preda sa dea luminii tiparului capodopera.Aurora l-a parasit pe Preda in 1957. "Marine, eu plec, te parasesc. Vezi ce faci... Cheile sunt colo, banii dincolo", i-a scris Aurora lui Preda in biletul de despartire, noteaza Historia Scriitoarea Aurora Cornu, prima sotie a lui Marin Preda, a incetat din viata, la 89 de ani, la Paris. Marin Preda a murit in 1980 , in Romania, la varsta de 58 de ani.