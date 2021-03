Cum a inscenat un curier o talharie pentru a scapa de o datorie mai veche

Cati bani au fost recuperati

Politistii orasului Simeria au fost sesizati vineri seara de un tanar de 22 de ani, din Deva, angajat al unei firme de curierat, care s-a plans ca, in timp ce se afla in localitatea Saulesti, a fost talharit si i-au fost furati peste 18.000 de lei de catre persoane necunoscute, care i-ar fi pulverizat in fata spray iritant-lacrimogen. Politistii au inceput cercetari pentru talharie calificata , insa, in urma investigatiilor s-a stabilit ca tanarul a mintit."Din cercetari, a reiesit faptul ca acesta a inscenat furtul sumei de bani respective pentru acoperirea unor datorii mai vechi si a fost ajutat in acest demers de alti trei tineri (doi tineri si o tanara, cu varste cuprinse intre 20 si 24 de ani)", au transmis, sambata, reprezentantii Politiei Hunedoara.Tanarul a fost retinut, iar dupa perchezitii la el acasa, au fost recuperati 11.000 de leiIn fata noilor date, politistii au schimbat incadrarea juridica si fac cercetari pentru delapidare si inducerea in eroare a organelor judiciare. Tanarul de 22 de ani a fost retinut , iar dupa perchezitii la el acasa, au fost recuperati 11.000 de lei.Ceilalti trei tineri, care l-au ajutat sa insceneze talharia, sunt cercetati pentru complicitate la delapidare si inducerea in eroare a organelor judiciare. Si ei au fost retinuti pentru 24 de ore, atat ei, cat si tanarul de 22 de ani urmand sa fie prezentati instantei pentru luarea masurilor legale.