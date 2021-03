Ministerul Educatiei propune transport rutier local si transport feroviar gratis pentru elevi. Cum vor fi acordate sumele

Ce alte propuneri au fost facute

"Ca element de noutate, acordarea sumelor de bani pentru transport se face in avans, cu decontare in luna urmatoare pentru elevii care fac naveta, respectiv elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu", se arata intr-un comunicat de presa al ministerului.Elevilor li se deconteaza cheltuielile de transport intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, pe durata cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati. Elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru. Se deconteaza cheltuielile de transport si pentru distante mai mari de 50 de km. Astfel, in situatia in care elevii se deplaseaza de la domiciliu catre unitatea de invatamant la distante mai mari de 50 km beneficiaza de decontarea sumei aferente distantei de 50 km, la care se adauga 1 leu/km/luna," propune ministerul.Potrivit comunicatului, operatorii de transport rutier "vor avea obligatia sa emita documente lunare de transport, cu incadrare in tarifele maxime per kilometru/luna si sa asigure transportul rutier al elevilor. In acest sens, s-a stabilit faptul ca autoritatile de reglementare in domeniul asigurarii transportului vor stabili normele de aplicare si de monitorizare a modului in care operatorii de transport rutier vor respecta noile prevederi legale."Sumele de bani de care urmeaza sa beneficieze elevii, acordate in avans/luna, calculate in functie de distanta de la domiciliu la unitatea de invatamant preuniversitar pornesc de la 30 de lei pentru 3 km si ajung la 171 de lei pentru 50 de km.Ministerul Educatiei a mai propus ca elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, precum si elevii etnici romani din afara granitelor tarii care sunt bursieri ai statului roman sa beneficieze de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive, organizate de institutii publice."In acest context subliniem faptul ca sumele pentru naveta elevilor se acorda in avans, indiferent de tipul de transport, respectiv transport interjudetean sau intrajudetean, asigurandu-se in acest fel realizarea dreptului la educatie", mai precizeaza comunicatul.In conditiile in care principiul general/de baza in stabilirea cuantumului unui abonament consta in calcularea, de regula, la un nivel de 60% din tariful aferent sumei valorii biletelor de transport pentru numarul de zile lucratoare dintr-o luna (21-22/30-31), exista situatii in care tariful corespunde unui numar total de zile/luna (30-31), fara niciun fel de reducere specifica principiului abonamentelor lunare (exemplu judet CT, unde tariful pe o distanta de cca. 6 km Cumpana-Constanta s-a impus la valoarea de 170 lei/luna). Ministerul Educatiei adauga faptul ca solicita reanalizarea tarifelor in aceste "situatii punctuale care constituie abateri de la principiul logicii concurentiale, cu grave consecinte cu privire la asigurarea dreptului la educatie".