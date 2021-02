Ziua mondiala fara telefon mobil - 6 februarie. Provocarea pe care o lanseaza fondatorul

Conform propriilor spuse, Phil Marso recunoaste utilitatea dispozitivelor mobile de comunicare, insa doreste sa atraga atentia asupra pericolelor pe care folosirea excesiva si dependenta creata de acestea le pot avea in special asupra tinerilor, dar si societatii in general, potrivit site-ului http://mobilou.info Cu prilejul fiecarei editii a Zilei mondiale fara telefon mobil, fiecare dintre noi este incurajat sa observe cate ore poate rezista fara sa apeleze la una din functiile telefonului mobil.In 2021, Phil Marso propune o discutie critica fata de aplicatiile pentru telefoanele mobile. Nu cumva am ajuns sa depindem prea mult de acestea, pana la punctul de a risca sa nu mai putem duce la bun sfarsit treburi ce tin de rutina zilnica? In acest sens, Marso aminteste ziua de 6 iulie 2012, atunci cand in Franta reteaua de telefonie mobila nu a functionat timp de 12 ore. Confuzia creata a fost pe punctul de a produce un haos generalizat in Paris.De exemplu, lipsa accesului la sistemele GPS si la hartile electronice a dus la perturbarea traficului si la anularea sau amanarea mai multor programari si evenimente.Utilitatea aplicatiilor de mobil este, de asemenea, analizata. Cat de eficiente mai sunt unele dintre acestea, in conditiile in care instalarea, incarcarea si consultarea lor presupun un consum semnificativ de timp? Phil Marso ne aminteste ca, pana nu demult, era suficient sa detinem un aparat de radio pentru a asculta orice post doream. Acum, avem nevoie de aplicatii dedicate pentru a accesa multe dintre aceste posturi.Impactul avut de aplicatii asupra bateriilor telefoanelor mobile determina un consum de energie electrica ridicat, care ar putea avea un impact ecologic considerabil in anii urmatori, avand in vedere numarul imens al utilizatorilor. Este amintit un studiu din mai 2019 realizat de compania Greenspector, potrivit caruia aplicatiile consuma zilnic aproximativ 77% din capacitatea bateriei.Nu va fi evitata nici problema ridicata de pastrarea confidentialitatii datelor utilizatorilor, in conditiile in care unele aplicatii pot accesa nepermis informatii private, precum traseul zilnic al unor persoane sau diverse preferinte personale, conform http://mobilou.info Un studiu din noiembrie 2019, realizat de cercetatori de la King's College London pe baza a 41 de cercetari publicate incepand din 2011, a aratat ca unul din patru copii si tineri are o relatie ''problematica'' cu smartphone-ul, dispozitivul fiind folosit intr-un mod similar cu o dependenta comportamentala.Analiza a concluzionat ca intre 10% si 30% dintre copii si tineri folosesc telefoanele intr-un mod disfunctional, care poate duce la probleme de sanatate mintala cum ar fi anxietatea, stresul, somnul insuficient si stari depresive.Aproape 4,8 miliarde de persoane detineau, in februarie 2020, la nivel global, un telefon mobil, cu peste un miliard mai multe decat in anul 2016, potrivit unui studiu intreprins de platforma Statista.com, lider in date despre afaceri.Prima editie a Zilei mondiale fara telefon mobil a avut loc la 6 februarie 2001, Phil Marso dorind sa extinda, in acest fel, dezbaterea lansata in romanul sau umoristic publicat cu doi ani inainte si intitulat "Asasinul de portabile fara un mobil aparent" ("Tueur de portable sans mobile apparent"), conform mobilou.net