Ministrul Educatiei anunta cati elevi ar putea incepe scoala pe 8 februarie

"Datele se pot schimba (...) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (...) O estimare facuta acum cateva zile era de 1,4 milioane de elevi din cei 2,9 milioane de elevi", a declarat Cimpeanu, sambata, la Digi 24.El a precizat ca pentru cei 500.000 de studenti exista un alt regim, fiecare universitate urmand sa decida daca acestia vor face cursurile in sistem fizic, online sau hibrid."Am constituit un grup de monitorizare a actiunilor necesare pentru pregatirea scolilor la nivelul Ministerului Educatiei . Acest grup a cerut raportari cu o cadenta saptamanala cu privire la stocurile de substante sanitare, de masti si la toate celelalte elemente necesare asigurarii protectiei in scoli in momentul deschiderii acestora. In fiecare zi de vineri, din toata tara exista obligativitatea raportarii catre ministrul Educatiei a situatiei pana in data de 8 februarie si dupa 8 februarie, pentru a putea sa ne asiguram ca nu se produc sincope in elementele necesare protectiei starii de sanatate a celor care vor merge in scoli.E vorba, acolo unde rata de infectare e sub 1 la mia de locuitori , de toate scolile, intre 1 si 3 la mie - de gradinite, invatamant primar si clase terminale si sa speram cat mai putine zone vor fi in scenariu rosu, acolo unde se deschid cu prezenta fizica doar gradinitele si clasele I - IV", a adaugat Sorin Cimpeanu.CITESTE SI: