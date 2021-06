Ministrul Educatiei, acuzat ca incearca sa submineze modul de analiza al plagiatelor: "Arunca perdele de fum ca sa mascheze minciunile"

"Iarasi arunca ministrul academician in securitate nationala Sorin Cimpeanu perdele de fum ca sa isi mascheze minciunile si manipularile pe tema modificarilor Metodologiei de analiza a plagiatelor de catre CNATDCU si o face chiar intr-o conferinta de presa de dupa o sedinta de guvern . Evident, nimeni de la guvern, partid , sau presedintie nu vede sau se uita in alta parte, lasandu-l pe Cimpeanu, nestingherit, sa-si faca numarul. Prima minciuna spusa ceva mai devreme este despre faptul ca modificarile pe Metodologia de analiza a plagiatelor de catre CNATDCU a facut-o dupa consultari cu membrii Consiliului General al CNATDCU. Singurele persoane cu care a vorbit despre aceste modificari - ceea ce nu inseamna ca a fost si o consultare - au fost trei din cei patru membri ai conducerii CNATDCU, Ioan Aurel Pop, Mircea Dumitru si Marius Andruh, in niciun caz cu membrii Consiliului General CNATDCU, care sunt 21 la numar si care au aflat din articolele mele despre modificarile orchestrate de Directia Juridica a Ministerului Educatiei", a scris Emilia Sercan pe Facebook In plus, jurnalista il acuza ca a mintit cand a spus ca Ministerul Educatiei a pierdut procese cu cei care au contestat deciziile CNATDCU."Ca sa ii demontez putin marea minciuna legata de "sansele diminuate de castig din instanta" ii spun asa ministrului academician:Ministerul Educatiei NU a pierdut pana acum niciun proces cu cei care au contestat , procedural sau nu, deciziile CNATDCU. Ponta a pierdut, Oprea pierdut, Toba a pierdut,, iar multe alte procese deschise sunt pierdute si ele in prima instanta de plagiatori. Ministerul Educatiei le-a castigat, a mai scris Emilia Sercan.