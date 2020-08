CORONAVIRUS Romania: 1.392 de noi cazuri si 42 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt internati 497 de pacienti

Evolutia infectiilor de coronavirus in ultimele zile

Coronavirus in lume

Gradul de pozitivare este demai mic fata de cel inregistrat joi 20 august 2020.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost raportate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).34.523 pacienti au fost declarati vindecati si 8.991 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate(COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 766 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Pana vineri 21 august 2020, 3.196 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 20.08.2020 (10:00) - 21.08.2020 (10:00)(25 barbati si 17 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bihor, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui.Dintre acestea, un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani,doua decese la categoria de varsta 40-49 ani, doua la categoria 50-59 ani, 13 decese la categoria de varsta 60-69 ani, opt decese la categoria de varsta 70-79 ani si 16 decese la categoria de peste 80 de ani.38 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru trei pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.616.378 de teste. Dintre acestea, 14.242 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 11.121 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 10.599 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.601 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 30.166 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 10 persoane.Joi, 20 august 2020 , autoritatile au raportat 1.346 de cazuri noi de infectii COVID-19 si 48 dedecese, in doar 24 de ore. La Terapie Intesniva erau internati 489 de pacienti.Gradul de pozitivare era de 5,5% mai mic fata de cel inregistrat cu o zi in urma cand a fost 5,7%Autoritatile au anuntat miercuri, 19 august 2020 , un numar de 1.409 cazuri noi de infectii cu noul coronavirus si 32 de decese, in doar 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt internati in prezent 480 pacienti. In acest interval de timp au fost facute 24.307 teste de coronavirus.Gradul de pozitivare era de 5,79%, mai mare fata de cel inregistrat cu o zi in urma, cand era de doar 4,75%Raportul autoritatilor de marti, 18 august , privind evolutia epidemiei de coronavirus arata 1.014 cazuri noi si 45 de decese raportate pentru ultimele 24 de ore. De asemenea, la Terapie Intensiva erau internati 479 de pacienti. Au fost facute 21.289 de teste si au rezultat 1.014 noi imbolnaviri, de unde reiese un procent de pozitivare de 4,75%, cel mai scazut din 25 iulie pana in prezent.Luni, 17 august 2020 , autoritatile au raportat 733 de cazuri noi si 38 de decese la 24 de ore. La Terapie Intensiva erau 497 pacienti. De asemenea au fost facute 6.390 de teste.Duminica, 16 august 2020 , rapoartele autoritatilor aratau 1.087 de noi cazuri de COVID-19 si 37 de decese, iar numarul testelor a fost de 11.846, aproape jumatate din numarul celor raportate cu o zi inainte. De altfel, gradul de pozitivare a fost peste 9%Sambata, 15 august 2020 , in Romania au fost raportate 1.328 de noi cazuri de COVID-19, iar numarul deceselor a fost de 50, iar gradul de pozitivare a fost de 5,5%.Peste 22,8 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, in intreaga lume. Dintre acestia, peste 797 de mii au murit, iar aproximativ 15,5 milioane s-au vindecat.Dintre cele 6,4 milioane de cazuri active, 61.000 sunt in stare grava.Romania se afla pe locul 39 in lume la numarul de cazuri, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info Citeste si: