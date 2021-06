Giorgiana Hosu se pensioneaza la 49 de ani. Ce ramane in urma fostei sefe a DIICOT

Anchetele celebre

Si-a asumat comunicarea defectuoasa

Procuror din 1995

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, incepand cu data de 01.07.2021, a doamnei Hosu Elena Giorgiana, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (unanimitate)", se arata in decizia CSM La inceputul anului trecut, ministrul Justitiei de la acea vreme, Catalin Predoiu , o propunea pe Giorgiana Hosu pentru functia de procuror-sef al DIICOT, inlocuindu-l pe Felix Badea. Dupa cateva luni de mandat , Hosu a demisionat din functie dupa ce sotul sau, fostul politist Dan Hosu, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare in dosarul Carpatica Asig, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic si instigare la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.Giorgiana Hosu a mai activat ca adjunct al Directiei si in perioada 2013-2015, dupa ce anterior a condus vreme de 5 ani Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-finanicare al institutiei. Dupa ce fosta sefa DIICOT, Alina Bica , si-a dat demisia in 2015 din functia de procuror-sef al institutiei in urma deschiderii anchetei DNA, Hosu a preluat si atunci interimatul.Unul dintre cele mai recente cazuri instrumentat de Georgiana Hosu este cel al "Crimelor din Caracal". Rechizitoriul din acest dosar, prin care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata, este semnat de cinci procurori DIICOT.Acest caz nu este singurul dosar celebru instrumentat de ea. Hosu s-a ocupat si de dosarul omului de afaceri Hassan Awdi, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru falimentarea CFR Mesagerie, dar si de dosarul Manhattan al lui Omar Hayssam in care a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare.Pe 4 august 2020, Hosu a infirmat partial solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie. Decizia sa a fost insa invalidata de catre judecatori.Potrivit declaratiei sale de avere, Hosu nu are niciun imobil, teren sau autoturism in proprietate. In schimb, are un credit in valoare de 45.000 de lei, scadent la finele lui 2020 si venituri anuale de la PICCJ si DIICOT, in valoare de 10.844 de lei, respectiv 98.854 de lei.Hosu a precizat la interviul pentru ocuparea sefiei DIICOT ca isi asuma comunicarea defectuoasa de care a dat dovada institutia in cazul Caracal, insa anchetatorii au lucrat eficient."Acest caz a generat o foarte puternica emotie publica si pot sa inteleg ca oamenii au simtit ca sunt insuficient aparati. Pe de alta parte, daca au existat deficiente in comunicarea publica, daca nu am fost suficient de deschisi in comunicarea publica, e un lucru pe care eu trebuie sa mi-l asum.Din perspectiva cealalta, a urmaririi penale, colegii mei au fost extraordinar de efciienti, foarte bine pregatiti, atat procurorii cat si politistii. Au facut un lucru foarte bun si au finalizat dosarul astfel incat probele administrate acolo si readministrate in fata judecatorului sa conduca la condamnarea definitiva", a declarat Giorgiana Hosu.Giorgiana Hosu a absolvit Facultatea de Drept in anul 1995 si din 1998 a inceput sa lucreze la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), potrivit site-ului Ministerului Public.A fost procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in intervalul 1995-1998. Din anul 1998 pana in 2004, a fost procuror in cadrul Parchetului General.In 2004 a devenit procuror la DIICOT. Din 2007 pana in 2012 a fost procuror-sef al Biroului de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare in cadrul DIICOT, iar in intervalul 2012-2013 a fost procuror-sef la Serviciul de combatere a criminalitatii economico-financiare al aceleiasi institutii.