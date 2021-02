Invatatoare suspendata dupa ce a imprumutat 2.000 de euro de la parintii elevilor si i-a pierdut la jocuri de noroc. Femeia, filmata furand dintr-un magazin

Totul a inceput cand, pe retelele de socializare, au aparut imagini surprinse pe camerele de supraveghere ale unui magazin din mall, in care profesoara fura o jucarie . Oamenii au recunoscut-o, fiind invatatoare la clasa a IV-a. Atunci au inceput sa apara acuzatiile, potrivit Digi24.ro Parintii s-au dus la directorul scolii si i-au spus ca femeia a imprumutat circa 2.000 de euro de la ei, pe care i-ar fi pierdut la jocuri de noroc."Sunt multi parinti care nu vor sa spuna, dar multi o sa spunem. Am convins un tatic care a dat 1.000 de euro", spune un parinte. Reprezentantii scolii ar fi stiut de patru ani ca invatatoarea este dependenta de jocurile de noroc si a mai fost de patru ori in comisia de disciplina din alte motive, cum ar fi absente de la ore, limbaj nepotrivit la adresa elevilor si furtul banilor din fondul pentru manuale auxilare.Banii au fost inapoiati de sotul invatatoarei, care a primit pana acum doar sanctiuni financiare.Directorul institutiei de invatamant, Scoala nr.13, a declarat ca parintii nu au avut curaj sa depuna plangeri."Niciunul dintre parinti nu avea curajul sa vina sa depuna o plangere in care sa spuna ce se intampla. Si in conditiile acestea, doar pe vorbe nu puteam sa facem nici macar o ancheta sau sa luam masuri disciplinare destul de puternice. Urmarea va fi clar desfacerea contractului de munca cu niste articole care nu o sa ii faca cinste niciodata", a declarat Ion Gheorghinaru, directorul scolii.Comisia de disciplina urmeaza sa ia o decizie in decursul saptamanii viitoare.