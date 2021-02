Peste 30.000 de oameni au fost vaccinati anti-COVID in Romania in ultimele 24 de ore

In ultimele 24 de ore, un numar de 7.826 de persoane au fost vaccinate cu prima doza de vaccin Pfizer, 298 cu Moderna si 9.144 cu Astra Zeneca. Tot in ultimele 24 de ore, 15.656 de oameni au primit rapelul pentru Pfizer, insa niciunul nu a primit rapel pentru celelalte doua vaccinuri care se administreaza in prezent. Asta inseamna ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 32.924 de persoane.CITESTE SI: Peste 15 milioane de britanici, vaccinati cu prima doza de vaccin contra COVID-19 Pana acum, 657.317 de oameni au fost vaccinati cu Pfizer, 77.468 cu Moderna si 53.723 cu Astra Zeneca. Potrivit datelor oficiale, 240 de persoane au avut reactii adverse in ultimele 24 de ore. 81 dintre acestea au fost imunizate cu Pfizer, 28 cu Moderna, iar 131 cu Astra Zeneca.