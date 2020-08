SONDAJ: PSD creste in preferinte. PNL si USR-PLUS au sanse sa guverneze doar prin alianta

daca maine ar fi alegeri parlamentare, 33% dintre locuitorii Sectorului 1 ar vota cu PSD , 29% cu PNL , 23% cu USR -PLUS si 7% cu PMP.Conform sondajului, Pro Romania si ALDE nu ar obtine suficiente voturi pentru a trece pragul electoral.In topul increderii se situeaza Gabriela Firea si Klaus Iohannis , in schimb cel mai de neincredere politician este Cristian Tudor Popescu.Din numele vehiculate, se pare ca Marcel Ciolacu este politicianul cel mai putin cunoscut, fiind urmat de Dan Barna si Dacian Ciolos.Sondajul a fost efectuat in perioada 24-29 iulie 2020 pe un esantion locale de 800 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Sectorului 1. Metoda folosita: Door-to-Door (teren). Marja de eroare: +-3,4%