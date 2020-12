Care este implicarea ministrului Catalin Drula in Asociatia Pro Infrastructura: "Vrem sa aflati de la noi adevarul"

Guvernul Citu a primit votul de investitura. 260 de parlamentari au votat in favoarea noului Executiv Va mai recomandam si:

Reprezentantii organizatiei prezinta periodic stadiul proiectelor de infrastructura din Romania si critica Ministerul Transporturilor si CNAIR atunci cand lucrarile nu se deruleaza in conditiile asteptate.Asociatia a postat miercuri un mesaj pe Facebook , prin care doreste sa clarifice relatia cu Catalin Drula:Astazi Catalin Drula a devenit ministru al Transporturilor. Pentru ca s-au facut si se vor mai face multe speculatii si dezinformari, vrem sa auziti de la noi adevarul.Catalin Drula a fost unul din fondatorii Asociatiei Pro Infrastructura, infiintata in mai 2015, si a fost Vicepresedinte si Director Executiv in primele luni pana in noiembrie 2015 cand a fost cooptat de Dacian Ciolos in echipa sa. Din acel moment a renuntat la toate functiile de conducere din API si ele au fost preluate imediat (pana in prezent) de Ionut Ciurea.In toti anii care au urmat, numerosi "prieteni" au incercat sa ne discrediteze spunand ca suntem subordonatii lui si/sau ai USR . Fals. Puteti vedea ca mereu am criticat faptele, prostiile si hotiile din minister si din companiile de stat, indiferent de numele si partidele implicate.Vom ramane la fel: total independenti, apolitici si obiectivi. Vom critica de fiecare data cand ministrul va gresi sau cand CNAIR, CFR ori autoritatile de la metrou sau din aviatie nu isi vor indeplini prompt promisiunile si obligatiile.Speram ca noul ministru va avea curajul, puterea de munca, sustinerea politica si timpul sa faca adevaratele reforme structurale in MT si in companiile din subordine pe care le asteptam cu totii de zeci de ani.