Cum au scapat Cordunenii de puscarie. Fapte prescrise, anularea interceptarilor si scaderea perioadei de arest din anii de condamnare

Avocatii lui Costel Corduneanu cer eliberarea conditionata

Cum au scapat de puscarie mai multi membri ai clanului Corduneanu

"Ajutor" de la CCR

Cine a decis pedepse mai blande pentru Corduneni

Istoria clanului Corduneanu de la Iasi

Liderul Clanului Corduneanu, Constantin Bogdan (fost Corduneanu), se afla in prezent incarcerat in Penitenciarul Drobeta Turnu Severin si ar urma sa fie eliberat conditionat in scurt timp.La sfarsitul lunii ianuarie 2020 , el a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru infractiuni informatice. Costel Corduneanu a fost acuzat doar ca si-a spionat fosta sotie, cu toate ca initial a fost acuzat de infractiuni de crima organizata.Aparatorii acestuia le-au cerut judecatorilor, in luna aprilie, cand au formulat o contestatie la executare, sa ia in calcul toate perioadele in care acesta a stat in arest preventiv.Marti 18 august 2020, Judecatoria Targu Mures urma sa judece o noua solicitare a lui Costel Corduneanu privind eliberarea conditionata. Judecatorii au amanat insa cauza si a stabilit ca pronuntarea unei decizii in acest sens va avea loc joi, 20 august, conform portalului Instantelor de judecata Tot pe 20 august, Judecatoria Drobeta Turnu Severin are amanata pronuntare pe aceeasi speta.In urma cu o luna, pe 21 iulie 2020 , magistratii Judecatoriei Drobeta Turnu Severin a respins cererea de eliberare a lui Costel Corduneanu.Zece ani de procese au dus la prescrierea unor acuzatii grave in dosarul de crima organizata al clanului iesean Corduneanu. Anularea interceptarilor in acest caz a lasat procurorii DIICOT fara probe. La final, verdictul judecatorilor: nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.La 31 ianuarie 2020, Curtea de Apel Cluj a decis definitiv ca in cazul a 24 din cei 27 de membri ai clanului Corduneanu, judecati in acest dosar sa fie date decizii de achitare sau au constatat prescrierea mai multor infractiuni.Liderul clanului, Constantin Bogdan, fost Corduneanu, zis, a scapat de acuzatiile grave ( trafic de persoane, trafic de minori, santaj sau spalare de bani), dar a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru instigare la mai multe infractiuni informatice, mai exact pentru ca a platit un hacker sa ii spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi daca aceasta face sau nu videochat.Costel Corduneanu a stat in arest preventiv in acest dosar aproximativ 1 an si 3 luni, ceea ce inseamna ca poate cere eliberarea conditionata in cursul acestui an. El a fost retinut pe 17 ianuarie 2010 si a stat in arest preventiv in perioadele 18 ianuarie 2010-10 martie 2011 si 27 septembrie 2011-6 octombrie 2011.fusese si el implicat in acest dosar. Tribunalul Maramures il condamnase in acest caz la 3 ani de inchisoare pentru santaj si complicitate la inselaciune . La Curtea de Apel Cluj, judecatorii au constatat ca o parte din infractiuni s-au prescris sau au dat achitari in baza articolului potrivit caruia: nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.In total, cinci frati ai lui Costel Corduneanu au scapat de acuzatii.Cel mai mic dintre frati,, fost Simion, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de persoane si trafic de minori. Tribunalul Maramures il condamnase initial la 8 ani de inchisoare in acest caz.In timpul procesului, CCR a dat insa doua decizii cheie, care au avut impact asupra sentintei din cazul Cordunenilor.In baza acestora, Curtea de Apel a Cluj a constatat nulitatea absoluta a proceselor de redare a interceptarilor dispuse in prezenta cauza in faza de urmarire penala si a exclus suportii pe care erau stocate inregistrarile si procesele verbale de redare a acestor activitati.In martie 2016, CCR a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala. In plus, potrivit unei alte decizii date de CCR in 2018, aceste probe trebuie excluse fizic din dosare.Tribunalul Mehedinti a micsorat condamnarea de trei ani in Cazul lui Costel Corduneanu stabilind ca acesta a stat in arest prevenitv opt luni si jumatate in perioada in care a fost judecat in alt dosar.E vorba de arestul preventiv dintr-un dosar in care Corduneanu a fost acuzat ca, la inceputul anilor 2000, a coordonat o retea de trafic de droguri . In acel dosar Corduneanu a fost achitat definitiv din lipsa de probe, conform Adevarul Cel care a admis contestatia la executare este judecatorul George Romica Uliu, cel care l-a eliberat si pe criminalul Ion Turnagiu, barbatul care a incendiat o adolescenta, dupa care s-a sinucis. Judecatorul a considerat ca fapta de care Corduneanu a fost achitat este concurenta cu cea pentru care interlopul a fost condamnat, chiar daca a fost vorba de doua dosare distincte.Si Adrian Corduneanu a fost eliberat inainte de termen , printr-o decizie a magistratilor de la Tribunalul Cluj, in aprilie 2019. Unul din cei care au decis ca temutul Corduneanu poate parasi penitenciarul mai devreme este cunoscutul magistrat Cristi Danilet.In ultimii 20 ani, clanul Corduneanu de la Iasi a devenit faimos in lumea interlopa din Romania prin implicarea sa in zeci de scandaluri violente, trafic de persoane sau coruptie . La mijlocul anilor 2000 existau interceptari in care Cordunenii se laudau ca ei ar face, de fapt, liniste in oras si nu Politia.Notorietatea clanului Corduneanu a crescut de-a lungul anilor proportional cu scandalurile si dosarele penale in care membrii acestei grupari au fost implicati.Clanul s-a colagulat la inceputul anilor 2000 in jurul fratelui cel mai mare din familie, Costel, un fost sportiv de performanta care in anii '90 a fost acuzat ca a comis mai multe furturi in Polonia.Citeste si: