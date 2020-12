Cazul unui roman condamnat la 3 ani cu suspendare pentru denunt calomnios impotriva unui politist. Delatorul, obligat sa achite daune morale de 30.000 de lei

Denuntul, luat in serios

Un barbat de 46 de ani din Prahova a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare si plata unor daune de 30.000 de lei pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce a depus un denunt mincinos impotriva unui politist, fost sef de post in localitatea prahoveana Poienarii Burchii.Denuntatorul l-a reclamat in 2016 pe politist, acuzandu-l ca "in luna iunie 2008, cand asigura paza urnelor de vot, a primit bani si alte foloase pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu de a pazi urnele de vot, permitand astfel introducerea unor voturi in urnele respective, in afara procesului electoral". Alaturi de politist au fost acuzati si alti oameni ai legii.In urma denuntului depus de barbat, care acuza si o dare de mita de catre un deputat, a fost deschis un dosar penal la Parchetul Judecatoriei Ploiesti. Ulterior, dosarul a fost disjuns la DNA , unde a fost clasat constatandu-se ca faptele sunt prescrise. DNA a disjuns, insa, cercetarile fata de politist in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, care a inchis dosarul constatand ca faptele denuntate nu exista.In urma denuntului, telefoanele mai multor politisti, printre care si al sefului de post din Poienarii Burchii au fost ascultate. In plus, in 11 iulie 2016, casa sefului de post a fost perchezitionata. Dupa ce s-a constatat ca denuntatorul a mintit in denunt, pe numele acestuia a fost deschis un dosar pentru inducerea in eroare a organelor judiciare.Politistul reclamat de denuntator a declarat in dosarul penal deschis impotriva denuntatorului mincinos ca "i-a fost afectata viata de familie, i-a fost stirbita imaginea in randul comunitatii in care locuieste si isi desfasoara activitatea profesionala, dar si imaginea din cadrul institutiei unde lucreaza".Intr-o prima faza, denuntatorul a declarat ca a aflat despre faptele de care l-a acuzat pe seful de post de la doi politisti locali din comuna, dintre care unul var al politistului denuntat. Denuntatorul a declarat ca a depus denuntul "in scop civic, in calitate de simplu cetatean ce urmareste a fi infaptuita justitia, pentru a se stabili daca faptele presupus a fi savarsite de catre mai multi agenti de politie printre care si agentul sef de politie S.G.F., sunt reale si nicidecum de a aduce atingere imaginii vreunei persoane".Ancheta din dosarul de inducere in eroare a organelor judiciare a scos, insa, la iveala ca denuntatorul a vrut sa se razbune pe politisti pentru ca, desi era un colaborator al lor, nu au vrut sa il ajute in momentul in care a fost acuzat de agresiune sexuala.La un moment dat, pe parcursul anchetei, denuntatorul a recunoscut ca a mintit, dar la proces a revenit asupra declaratiei sustinand ca "denuntul a fost real si a dorit numai sa semnaleze fapte antisociale savarsite de politist".In urma procesului, Judecatoria Ploiesti l-a condamnat pe denuntator la 3 ani de inchisoare cu executare si l-a obligat la plata unor daune morale de 100.000 de lei."Sesizarile mincinoase, fie ca invoca savarsirea unor fapte inexistente, fie imputarea unor fapte reale unei persoane nevinovate, reprezinta mijloace insidioase prin care organele judiciare sunt determinate sa efectueze investigatii ori sa desfasoare anumite proceduri de verificare a veridicitatii acestora,ceea ce presupune o risipa de timp, energie, personal si resurse in instrumentarea unor cauze sortite din start esecului. Denuntul nereal,calomnios a determinat efectuarea unor acte procedurale care au presupus o perchezitie domiciliara la adresa persoanei vatamate si stirbirea autoritatii sefului de post dintr-o comuna unde era apreciat ca o persoana onesta", a aratat Judecatoria Ploiesti in sentinta de condamnare.Sentinta Judecatoriei Ploiesti a fost atacata cu apel, la Curtea de Apel Ploiesti. Judecatorii de aici au constatat ca fapta de inducere in eroare a organelor judiciare exista, denuntul fiind unul mincinos, dar au transformat pedeapsa aplicata de prima instanta intr-una cu suspendare. De asemenea, valoarea daunelor morale a fost redusa de la 100.000, la 30.000 de lei."Materialul probator administrat demonstreaza dincolo de orice dubiu rezonabil comiterea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, neexistand niciun fel de date care sa sustina apararile inculpatuluii apelant, aparari conform carora situatia de fapt mentionata in denunt ar fi avut caracter real. (...) In ceea ce priveste individualizarea pedepsei aplicate inculpatului apelant, chiar daca fapta retinuta in sarcina acestuia are o gravitate deosebita si a adus o grava atingere imaginii si vietii personale a persoanei vatamate, se impune retinerea faptului ca inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale si a adoptat o atitudine procesuala cooperanta, prezentandu-se la fiecare solicitare a organului judiciar", a aratat Curtea de Apel Ploiesti, a carei sentinta a ramas definitiva.