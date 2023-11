SUA recunosc importanța strategică a țării noastre: ”Datorită României putem importa gaz din surse alternative”

Statele Unite ale Americii recunosc importanţa strategică a României şi rămân angajate să-i asigure sprijin, a declarat, luni, adjunctul şefului de misiune al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.

El a participat la deschiderea Misiunii Comerciale Aerospaţiale şi de Apărare din Europa Centrală şi de Sud-Est, care are loc în perioada 12 - 17 noiembrie, în România şi Polonia. Evenimentul este organizat de Departamentul de Comerţ al SUA şi Administraţia Comerţului Internaţional.

"Suntem implicaţi în iniţiative legate de Apărare, inclusiv modernizarea sistemelor de apărare antiaeriană ale României şi consolidarea infrastructurii de securitate cibernetică", a completat Dickerson.

Potrivit acestuia, Strategia de Apărare a României "cuprinde cu acurateţe" esenţa parteneriatului cu SUA, unul dintre cei trei "stâlpi" ai acesteia, alături de NATO şi Uniunea Europeană.

El a adăugat că România a făcut faţă recent unor "provocări fără precedent" şi a remarcat sprijinul acordat Ucrainei. "Angajamentul pentru stabilitatea regională se vede dincolo de Ucraina, căci susţine în mod activ Republica Moldova", a arătat Michael Dickerson.

La rândul său, vicesecretarul adjunct pentru Europa din cadrul Departamentului pentru Comerţ al SUA, David De Falco, a descris ţara noastră drept un "partener esenţial în zona euroatlantică" şi a lăudat angajamentul României de a aloca 2,5 % din PIB pentru Apărare.

Prezent la eveniment, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a amintit contractul privind aeronavele Black Hawk, primul elicopter multirol de acest tip fiind livrat recent MAI. Aceste aparate de zbor sunt configurate pentru operaţiuni terestre şi pe mare, a completat Predoiu.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a subliniat poziţia strategică a României în regiunea Mării Negre şi intenţia de consolidare a dimensiunii economice a Parteneriatului strategic cu SUA.

"Am vrea să reiterăm interesul nostru de a finanţa proiecte în domeniul industriei de Apărare, pentru a creşte producţia de muniţie esenţială, pentru a completa stocurile ţărilor UE şi pentru a continua să susţinem Ucraina în lupta sa pentru apărarea teritoriului", a arătat Oprea.

Şi Republica Moldova a fost invitată la Misiunea Comercială Aerospaţială şi de Apărare din Europa Centrală şi de Sud-Est, în acest context ambasadorul Victor Chirilă vorbind la eveniment despre aspiraţiile Chişinăului.

"Deseori când jurnaliştii, analiştii scriu despre Republica Moldova, folosesc următorul clişeu: 'Republica Moldova este cea mai săracă ţară europeană şi se află între Ucraina şi România'. Această cea mai săracă ţară europeană a reuşit să înfrunte consecinţele grave ale războiului pornit de Rusia nu doar împotriva Ucrainei, ci şi a Republicii Moldova, a României, a Uniunii Europene şi a întregii lumi democratice. Această cea mai săracă ţară a reuşit să aibă grijă de aproape un milion de ucraineni care au tranzitat-o, această cea mai săracă ţară are grijă de 100.000 de ucraineni care sunt în prezent acolo", a arătat ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti.

El a remarcat rolul "foarte important" al României în ceea ce priveşte domeniul Energiei: "Datorită României putem importa gaz din surse alternative".

"Când faceţi planuri să investiţi în România, nu uitaţi de asta: România şi Republica Moldova devin un spaţiu economic şi de securitate comun. (...) Avem nevoie de parteneriate, de parteneriate strategice care vor descuraja Rusia să invadeze Ucraina şi posibil Republica Moldova. Pentru asta, trebuie să începem prin a obliga Rusia să îşi retragă trupele din Transnistria. Cât timp trupele ruse rămân în Transnistria, va exista un pericol permanent", a punctat diplomatul Chişinăului.

La rândul său, şeful Direcţiei Generale Armamente din Ministerul Apărării Naţionale, general Teodor Incicaş, a evidenţiat importanţa achiziţiilor militare din SUA.

"Faptul că mare parte din achiziţii sunt făcute direct de la Guvernul american înseamnă în acelaşi timp şi un transfer de tehnologie între două state aliate sau doi parteneri strategici. De exemplu, zilele acestea am trimis Guvernului SUA documentul de tip Letter of request pentru primele 32 de aeronave F-35. În zilele următoare vom semna documentele de tip Letter of Acceptance pentru trei sisteme PATRIOT şi pentru batalionul de 54 de tancuri Abrams, alături de elementele de logistică şi muniţie", a transmis Incicaş.

Misiunea este un eveniment organizat de Departamentul de Comerţ al SUA şi Administraţia Comerţului Internaţional, reuneşte 22 de companii americane din domeniul aerospaţial şi de apărare şi se desfăşoară până miercuri.

