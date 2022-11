Sulfina Barbu, nemultumita de femeile din PSD si PNL

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, crede ca membrele organizatiilor de femei ale PSD si PNL au intrat intr-o batalie care nu este a lor.

"Au fost aruncate iresponsabil intr-o batalie care nu este a lor. Este de neinteles cum femeile din PNL si PSD cer sanctionarea Romaniei prin blocarea fondurilor europene si prin aplicarea de sanctiuni si spun protestatarilor ca le vor rezolva problemele", a declarat deputatul PDL, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul partidului de care face parte si transmisa de B1 TV.

Ministrul Muncii a spus ca spera ca PSD si PNL, prin reprezentantii de la Bruxelles, "vor cere scuze Romaniei pentru ce au facut".

Eurodeputatul PSD Rovana Plumb a anuntat, sambata, ca liderii USL, Victor Ponta si Crin Antonescu, vor cere in Parlamentul European o dezbatere pe tema "derapajelor democratice" din Romania si o rezolutie impotriva autoritatilor de la Bucuresti, care s-ar putea incheia cu sanctiuni precum ridicarea dreptului de vot.

Sulfina Barbu si-a exprimat speranta ca "femeile din PSD si PNL vor reveni la un discurs mult mai romanesc si mai aproape de interesul cetatenilor Romaniei" si a precizat ca organizatia PDL este deschisa negocierilor pentru a rezolva problemele.

Totodata, ministrul Muncii a criticat membrii USL, spunand ca este "suprinzator cum vin la actiunile Romaniei. Este ca atunci cand un om s-a ridicat din prapastie si tu ii dai un branci si cade din nou in prapastie. Se pare ca nu au inteles ca cetatenii sunt nemultumiti de intreaga clasa politica".

Europarlamentarul Cristian Preda a spus, in cadrul aceleias conferitne, ca paralela pe care Victor Ponta a facut-o cu Ungaria nu sta in picioare. El spune ca actuala Putere "a facut de bine, de rau, progrese".

"Ungaria este criticata pentru majoritatea pe care o detine Orban la Budapestea. Victor Ponta a apropiat cazul romanesc de cel al Ungariei. Unde este majoritatea de doua treimi, ca in cazul maghiar? Poate este doar in proiectul USL. Ce legatura exista intre aceste doua puteri?", se intreaba pedelistul.

Totodata, Preda l-a acuzat pe Ponta ca a incercat sa introduca in Parlamentul European o suspiciune la adresa Romaniei, anul trecut, in problema intrarii Rormaniei in Spatiul Schengen, "o nefericita manevra indreptata impotriva tarii".

Comisia Europeana a deschis o procedura de infringement la adresa Ungariei. Uniunea Europeana a cerut tarii, vineri, sa dovedeasca faptul ca seria de reforme constitutionale nu submineaza independenta sistemului juridic, o conditie in plus pentru lansarea negocierilor pentru un imprumut financiar.

"Sunt dur doar atunci cand interesele tarii mele ma obliga sa fiu si fac compromisuri numai cand interesele poporului meu imi cer asta", a declarat Viktor Orban, miercuri, la Strasbourg.

In acelasi timp, Victor Ponta respins inca o data violentele in strada, spunand ca "trebuie sa ramanem o tara europeana, chiar daca liderii nostri din Romania si Ungaria au mentalitate si apucaturi ca cei din Africa de Nord".