Tariceanu anunta ca ALDE-PSD-Pro Romania vor sa formeze o coalitie pentru alegeri

"Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea unei coalitii care sa participe la urmatoarele alegeri locale si parlamentare. (...) Credem ca avem o sansa reala la urmatoarele alegeri mergand intr-o coalitie de centru-stanga", a afirmat Tariceanu, la Romania Tv.Liderul ALDE a mentionat ca o alta tema a discutiilor dintre cele trei formatiuni politice vizeaza depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban."Mai discutam si despre depunerea unei motiuni de cenzura avand in vedere neputinta si incompetenta acestui Guvern. Cei de la PSD au pus problema, dupa parerea mea foarte corect, ca, daca PNL nu va respecta legea referitoare la majorarea punctului de pensie cu 40%, acesta este un motiv suplimentar de depunere a unei motiuni de cenzura", a precizat Tariceanu.El a sustinut ca urmatorul Guvern, indiferent de formula sa, monocolor, coalitie sau de uniune nationala, ar avea o viata "foarte scurta" si menirea de a organiza alegerile viitoare."Cu un Guvern monocolor, cu un Guvern de coalitie de centru, de stanga, de dreapta, etc, inclusiv un Guvern de uniune nationala. Dar timpul este foarte scurt si cred ca nu ne putem permite sa ducem alegerile parlamentare, sa tinem o campanie electorala de sase luni in conditiile crizei economice care afecteaza Romania si toate economiile mondiale dupa criza coronavirusului. (...)Formula unui Guvern de uniune nationala nu este o formula gresita. Totul depinde insa de conjunctura. Avand in vedere ca alegerile viitoare parlamentare sunt foarte apropiate, cred ca alcatuirea unui Guvern de uniune nationala va fi o operatiune mai complicata.La caderea Guvernului Orban, trebuie sa ne gandim imediat la un Guvern care trebuie sa aiba drept misiune exclusiv organizarea alegerilor, un Guvern cu viata foarte scurta de doua, trei luni si apoi, in functie de rezultatul alegerilor, de rezultatul vointei populare exprimate prin vot, se pot gasi alte formule", a explicat Calin Popescu-Tariceanu.