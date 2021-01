Ursula von der Leyen: Statele Unite s-au intors, iar Europa este pregatita

La randul sau, presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat ca noua administratie Biden marcheaza inceputul unei noi ere a relatiilor transatlantice si a insistat ca lumea are nevoie de o relatie puternica intre Europa si Statele Unite."UE si SUA sunt parteneri naturali, cu valori comune si istorie, un angajament de durata in privinta statului de drept, al drepturilor omului si al multilateralismului", a subliniat Sassoli, citat intr-un comunicat de presa. Premierul britanic Boris Johnson l-a felicitat miercuri pe Joe Biden pentru investirea ca presedinte al SUA si s-a declarat nerabdator sa colaboreze cu el, relateaza AFP."Leadership-ul Americii este vital in chestiuni care conteaza pentru noi toti, de la schimbarile climatice la COVID-19, si sunt nerabdator sa colaborez cu presedintele Biden", a scris Johnson pe Twitter. Joe Biden a fost investit ca al 46-lea presedinte al SUA intr-o ceremonie programata in fata Capitoliului din Washington "Putem face America din nou cea mai puternica. Ii rog pe toti americanii sa ma insoteasca in incercarea de a restabili unitatea. Fara unitate nu este pace, doar amareala si furie. Unitatea este calea inainte.Trebuie sa intalnim acest moment ca Statele Unite ale Americii. Trebuie sa incepem sa ne ascultam din nou. Neintelegerile nu trebuie sa fie calea spre un razboi . America trebuie sa fie mai buna decat atat.Vom repara aliantele si vom colabora cu lumea din nou. Vom conduce prin puterea exemplului. Vom fi un partener pentru pace si securitate", a spus Joe Biden in discursul sau CITESTE SI: