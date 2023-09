Ce soluții au românii ca să nu rămână fără plăcuțe de înmatriculare dacă parchează neregulamentar, în Grecia: "Mai am un set de numere în portbagaj"

Pe lista situațiilor neprevăzute care pot strica o vacanță sunt cele legate de defecțiuni ale mașinii sau amenzi primite pentru nerespectarea regulilor de circulație. Astfel de probleme schimbă calculele făcute înaintea plecării.

Una dintre neplăcerile comune pe care le întâmpină românii când merg în concediu în Grecia este cea a lipsei locurilor de parcare, în unele zone aglomerate. Unii au răbdare să caute un loc până găsesc soluții pentru a parca legal mașina. Alții parchează unde apucă, deși riscă să rămână fără plăcuțe de înmatriculare.

Cei care surprind poliția în timpul unor astfel de acțiuni îi anunță de obicei pe conaționali în grupurile dedicate vacanțelor în Grecia.

"Repejor la mașină", a anunțat un român pe Forum Thassos miercuri, 6 septembrie, postând și două imagini în care apare un polițist care ridică plăcuțele de înmatriculare.

"Mai am un set de numere în portbagaj"

Reacțiile membrilor grupului sunt împărțite. Unii nu îi înțeleg pe șoferii care își lasă mașinile la voia întâmplării, alții dau dovadă de o creativitate dezarmantă.

"Eu mai am un set de numere în portbagaj. Just in case."

"Ai un permis și talon în plus?", a vrut să afle cineva.

"Păi ce legătură are? Tu nu ești la mașină când le ia."

"Și crezi că poți evada de pe insulă așa, tam nesam?"

"Zici că am spart Bank of America și am fugit cu 3 milioane de $. A fost o parcare nefericită."

"Eu am numerele lipite, deci se chinuie degeaba"

"Nicio problemă, în acest caz pot să ridice mașina cu totul."

"Eu aș institui regulă pe grupul asta, să nu se mai anunțe. Există harta cu parcări. Ai parcat aiurea? De ce să fii anunțat? Domnia, printre altele, se plătește."

"160.000 de oameni pe grupul ăsta și tot mai sunt unii care nu știu ce se întâmplă când parchezi aiurea."

"Îți scoți tu numerele de înmatriculare și le pui în portbagaj"

"Parcați fraților cum trebuie și nu o să va "șterpelească" nimeni numerele, eu în funcție de oră la care plecăm din locație luăm mașina sau taxiul..concediu plăcut și fără evenimente."

"Nu va supărați, numai la fraieri se iau numerele de circulație."

"Poți să parchezi și îți scoți tu numerele de înmatriculare și le pui în portbagaj."

"Merg din 2011 în Thassos, chiar și de două ori pe an, și nu mi s-a întâmplat NICIODATĂ!

Bine...am și un secret - staționez LEGAL."

