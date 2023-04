Românii așteaptă cu nerăbdare sezonul estival și sunt deja cu gândul la concediile de pe litoral. Pe grupurile dedicate vacanțelor în Grecia este plin de anunțuri postate de cei care caută cazare sau sunt nehotărâți ce insulă să aleagă anul acesta.

Unii au dat deja startul și relatează impresii la cald. Este cazul unui român care a petrecut câteva zile în Corfu și s-a referit la frumusețea zonei, dar și la cele două "lucruri nasoale" de pe insulă.

"O să vă izbească contrastul dintre lucrurile superbe și pubelele de gunoi"

Românul a petrecut un weekend în una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia, situată în Marea Ionică, în apropierea coastelor de vest ale țării. Corfu este una dintre cele mai verzi insule din Grecia, cu o varietate bogată de vegetație și plaje frumoase cu ape cristaline.

"Corfu = un vis. Pe care parcă l-am început vineri și l-am terminat luni. Prea scurt vis, pentru ce are de oferit această insulă mare. Pe Forum Corfu v-am arătat tot ce am văzut și ce am făcut în acest vis / weekend prelungit. Și dacă nu sunteți deja acolo, trebuie să fiți. Că poate doar ați auzit despre Corfu și nu știați că este următoarea voastră destinație de vacanță.

Spun vis pentru că până și singurele două lucruri nasoale pe care le-am întâlnit nu umbresc frumusețea insulei și ce are ea de oferit. Ambele se întâmplă probabil din cauza faptului că insula a avut parte de o dezvoltare turistică ieșită din comun în ultimii ani, însă autoritățile au fost incapabile să gestioneze eficient acest lucru.

O să vă izbească contrastul dintre lucrurile superbe și pubelele de gunoi, nu puține, pline cu vârf și îndesat. Pentru că el nu este procesat încă pe insulă, ci trebuie transportat pe continent, cu costuri mari. Înțeleg că sunt influențați de italieni, dar chiar să fie ca la Roma nu mă așteptam".

"Străzi prea înguste, mașini prea multe"

A doua problemă la care s-a referit acesta este legată de infrastructură. Mașinile sunt multe, iar locurile de parcare, prea puține, în condițiile în care turiștii nu au apărut, deocamdată.

"Al doilea lucru nasol este infrastructura de drumuri precară. Străzi prea înguste, mașini prea multe, locuri de parcare prea puține, stilul de condus haotic. Dacă asta am văzut eu în martie/aprilie, îmi e groază de ceea ce se întâmplă în sezon. Dacă s-ar putea rezolva aceste 2 probleme pe probabil a treia insulă din Grecia ca număr de vizitatori, destinația ar fi perfectă din toate punctele de vedere.

Sper să conștientizeze și Thassos treaba asta înainte să pățească la fel.

Ce mi-a plăcut? TOTUL! Ospitalitatea, arhitectura, vibe-ul, mâncarea, atmosfera, peisajele. Insula s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le aveam înainte să ajung acolo. Sigur că vreau să revenim, pentru că știu că am văzut prea puține locuri din tot ce avea de oferit această insulă. Și vreau să pățesc din nou unele dintre experiențele trăite aici - în principiu mă refer la cele culinare, de exemplu. Plus că aș vrea să văd mai multe plaje, că tura asta nu am prea am apucat. Și înțeleg că are multe și frumoase", a scris românul pe grupul Forum Grecia.