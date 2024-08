Cladiri enigmatice din lume (Galerie foto)

Ca si vietile oamenilor, cladirile ascund povesti. Uneori banala, alteori palpitanta sau enigmatica, atunci cand legenda supravietuieste timpului, se transforma cu adevarat intr-un simbol.

Pentru ca avem nevoie mereu de putin mister, Travel + Leisure a aflat secretele celor mai misterioase cladiri din lume.

Coral Castle, Homestead, Florida

Structura localizata la sud de Miami este construita din 1.100 tone de bolovani de calcar mai mari chiar si decat cei de la Stonehenge. Imigrantul leton Edward Leedskalnin a inceput constructia in 1923 si a terminat-o in 1951, folosind-o ca locuinta proprie si afirmand ca reprezinta de fapt un omagiu adus femeii iubite care il parasise, insa, cu o seara inaintea nuntii.

Leedskalnin a pretins ca stie secretul construirii piramidelor, foarte multi oameni de stiinta nereusind sa explice detaliile tehnice de construire a unei astfel de cladiri.

Biblioteca nationala, Kolkata, India

Potrivit spuselor vizitatorilor Bibliotecii Nationale din Kolkata, cladirea veche de 250 de ani este bantuita. Acestor speculatii li s-a adaugat si descoperirea facuta in 2010. Atunci, s-a constatat ca in interiorul cladirii exista o camera ascunsa, fara ferestre, usi sau intrare.

Nimeni nu mai patrunsese acolo de mai mult de doua secole, asa ca autoritatile au decis sa sparga un perete pentru a deslusi acest mister. Nu mica a fost dezamagirea arheologilor sau chiar a marelui public, atunci cand s-a constatat ca misterioasa camera era doar un loc de depozitare, folosit de constructorii initiali ai cladirii.

Poarta Magica, Roma

Poarta Magica sau Usa alchimistului inca mai asteapta pe cineva care sa ii desluseasca misterul. Aceasta poarta reprezinta de fapt ultima intrare ramasa in vila lui Massimiliano Palombara (secolul XVII). Acesta devenise obsedat de metoda de transformare a metalului in aur. Un alchimist i-a dat o reteta, dar intr-un cod secret pe care Palombara nu l-a putut descifra.

El a inscriptionat respectiva "reteta" pe usa casei sale, sperand ca vreun alchimist va trece si va recunoaste limbajul. Poarta si mesajul sau secret inca mai rezista timpului, asteptand probabil vreun alchimist ceva mai priceput.

Turnul din Newport, SUA

Structura ciudata din Parcul Touro din Newport reprezinta o mare enigma. Nu se stie daca a fost un punct de observatie sau o moara de vant, dar are cateva detalii ce ii sporesc si mai mult misterul.

Astfel, turnul inalt de 9 metri ar avea 500 de ani si ar fi perfect aliniat cu alte constructii din lume, ca de exemplu Stonehenge.

Capela Loretto, Santa Fe

In Capela Loretto din Santa Fe se afla o scara ceva mai neobisnuita. Scara in forma de spirala conecteaza mansarda corului cu nivelul solului, dar fara a avea o coloana centrala. In plus, in locul cuielor din fier s-au folosit cuie din lemn.

Legenda spune ca scara a fost construita in 1878 de catre un tamplar anonim, care la finalizarea constructiei ar fi disparut.

Kolmanskop Diamond Camp, Skeleton Coast, Namibia

Aceasta coasta din Namibia mai este numita "pamantul pe care Dumnezeu l-a facut la manie" sau chiar "portile Iadului". Skeleton Coast si-a primit denumirea din pricina oaselor de balene de pe mal. Astazi, pe coasta se afla si ramasitele a 1.000 de nave esuate si taberele abandonate ale minerilor de diamante.

Se spune ca muncitorii care au lucrat in minele de diamant bantuie locul, craniile lor perforate fiind descoperite in anii '60, cu mult dupa plecarea colonistilor.

Therme Vals, Elvetia

In Alpii elvetieni, la capatul unui drum din cantonul Graubunden, se afla aceasta baie termala mai speciala, conceputa de laureatul premiului Pritzker Peter Zumthor. Dalele de cuart imagineaza un labirint straniu, iar Grottenbad este camera acustica ce se acceseaza printr-un tunel ingust.

Pe langa aceasta cale de acces, turistii sunt incantati si de experienta interesanta, dar infricosatoare a ritmului in care ecourile "se plimba" in camera acustica.

Yaxchilan, Chiapas, Mexic

La granita dintre Mexic si Guatemala, de-a lungul raului Usumacinta, se afla un sit ciudat, datand din secolul IV. Una dintre cele mai vizitate ruine din Mexic, Yaxchilan, da fiori turistilor care ajung aici de obicei cu barca. El Labirinto este o constructie din calcar cu panouri pictate si alte elemente decorative, toate dedicate marilor conducatori.

Se pare ca Yaxchilan ar fi fost abandonat in mod misterios in secolul al IX-lea, iar unii cred ca situl reprezinta de fapt ramasitele unui pod suspendat sofisticat.

Farul Rubkerg Knude, Danemarca

Farul fantomatic construit in 1900 a fost abandonat in 1968 din cauza nisipurilor si a marii care incepusera sa il erodeze.

In ciuda incercarilor de restaurare si salvare a constructiei, farul sta sa se prabuseasca sub actiunea nisipurilor si a eroziunii de coasta. Aerul enigmatic pe care il ofera zonei te determina sa te intrebi ce alte relicve vikinge se mai afla sub nisip.

Biserica Sf. Maria Magdalena, Rennes-le-Chateau, Franta

Mult timp nu s-a stiut secretul acestui loc considerat sacru. Ei bine, preotul Berenger Sauniere ar fi descoperit in acest lacas de cult comoara catarilor, o secta crestina fondata in secolul XI.

Comoara de la Rennes-le-Chateau se spune ca ar fi fost furata chiar din templul din Ierusalim in anul 70 d.H si are legatura cu legende precum cea a Cavalerilor Templieri, a Sfantului Graal sau chiar a adevaratului mormant al lui Iisus Hristos.

