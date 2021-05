Un lider-social democrat sustine ca PSD nu a avut niciun rol in noul job al Vioricai Dancila la BNR: "E treaba Bancii Nationale, de aia e independenta"

Sorin Grindeanu a fost intrebat duminica, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, cum a pierdut-o PSD pe Viorica Dancila , care s-a angajat la BNR."Partidul nu a avut niciun rol in noul job. Am inteles ca guvernatorul, si am vazut explicatiile, guvernatorul a considerat ca are nevoie de experienta, expertiza Vioricai Dancila nu ca PSD -ist. Nu s-a dus PSD-ul "Va rugam...", nu exista asa ceva, e o chestiune in care PSD-ul nu are vreo....", a afirmat Grindeanu.Solicitat sa comenteze faptul ca Viorica Dancila nu a fost buna pentru PSD, care nu i-a oferit un post de parlamentar, dar este buna pentru BNR, fostul premier a afirmat: "BNR hotaraste dincolo de ce vrea PSD, PNL USR . E treaba Bancii Nationale, de aia e independenta. Abordarea noastra legata de loc si de ce spuneti dumneavoastra in toamna anului trecut a fost urmatoarea. Organizatiile judetene decid si vin cu propunerile pe care noi marea majoritate a cazurilor le-am acceptat.Am avut mentiuni sau scoateri de pe lista si incursiuni pe listele pe care le propuneau cei din judete doar atunci - si au fost cateva cazuri - cind cei care erau propusi avea anumite semne de intrebare legate de integritate. Trebuia sa mearga in Teleorman sau de unde era membru, cred ca in Teleorman, sa isi depuna candidatura, colegii nostri de acolo sa voteze", a explicat prim-vicepresedintele PSD.Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat marti, referindu-se la faptul ca Viorica Dancila va lucra la Biroul Economie Verde la Banca Nationala, ca un criteriu de selectie a fost faptul ca atat ea, cat si Ioan Mircea Pascu sunt fosti europarlamentari si este nevoie de "oameni care deschid usi in Europa". El a adaugat ca au fost criterii de selectie care au tinut de activitatea de lobby din trecut a fostului premier