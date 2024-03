Lista la alegerile europarlamentare din partea alianței PSD-PNL va fi deschisă de Ramona Chiriac, potrivit unor surse ziare.com

Ramona Chiriac este diplomat de carieră din 2008.

A absolvit Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Deține două diplome de masterat, unul în studii europene și administrație publică (universitățile din Münster, Germania și Twente, Olanda) și unul în studii de gen, diferențe, inegalități (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România) și alte studii executive recente la Yale (2023) și Cambridge (2022), potrivit ramonachiriac.eu

În iulie 2021, Ramona Iulia Chiriac a fost numită șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România. În această calitate, ea acționează ca reprezentant oficial al Comisiei Europene în România, sub autoritatea politică a președintei Ursula von der Leyen.

În perioada 2016-2021, a fost consul general al României în landul federal german Bavaria.

Lucrează în domeniul afacerilor europene de aproape 20 de ani, inclusiv la nivel local în România.

Înainte de cariera sa diplomatică, Ramona Chiriac a lucrat în administrația publică centrală și locală din România, în special în pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la UE. În cadrul Ministerului Integrării Europene din România, a fost responsabilă în special de promovarea valorilor UE, furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, precum și diseminarea cunoștințelor despre UE prin organizarea de conferințe, seminarii, campanii și ateliere de lucru.

Este, de asemenea, autoarea cărții ”Big Issues and Big Words. Europe and Europeanness in the Romanian Presidential Discourse 1993-2007”, publicată în 2017, la Editura Tritonic, Colecția Uniunea Europeană.

Ramona Chiriac este căsătorită și are un copil.

În ceea ce privește alegerile pentru Primăria Capitalei, PSD și PNL iau în calcul în continuare toate opțiunile, inclusiv ca cele două partide să meargă cu candidați separați, potrivit surselor ziare.com

