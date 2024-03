Putin are un alt scop în noul mandat de președinte: Își mută brusc obiectivul Rusiei

Videoclipul care s-a răspândit pe ecranele televiziunii ruse în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din acest weekend nu a lăsat prea mult loc pentru surprize. Este clar pentru toată lumea că Vladimir Putin va câștiga încă un mandat de președinte al Rusiei, însă experții vorbesc despre faptul că el va avea un alt scop, mutând brusc obiectivul principal al Moscovei. Liderul de la Kremlin se va concentra de acum încolo spre o ciocnire cu Occidentul.

Pe măsură ce votul a început vineri, Putin a lăsat puține șanse altora, în încercarea sa de a-și asigura un alt mandat de șase ani ca președinte al Rusiei și, odată cu asta, șansa de a deveni cel mai longeviv lider al țării sale de la Iosif Stalin, potrivit The Wall Street Journal.

Potențialii contestatari au fost excluși de la vot, criticii au fost închiși sau au fugit. Cel mai puternic adversar al său, Alexei Navalnîi, a murit, după ce s-a îmbolnăvit, au declarat autoritățile ruse, în colonia penitenciară arctică, unde ispășea o pedeapsă de 30 de ani.

Mesajele dinaintea votului, care se desfășoară până duminică, au avut grijă să-l proiecteze pe Putin drept singura figură care poate menține țara unită și poate salva Rusia de inamicii săi din Occident.

„A fost foarte atent să se asigure că nu este nimeni altcineva în buletinul de vot care să proiecteze o viziune pentru viitor”, a spus Samuel Greene, director pentru reziliența democratică la Centrul pentru Analiza Politicii Europene din Washington. „Mesajul lui Putin este în esență că orice viitor are această țară trece prin el”.

Liderul rus, care s-a nominalizat pentru a candida, este aproape garantat că va câștiga, legând țara de confruntarea sa din ce în ce mai adâncă cu Occidentul cu privire la războiul din Ucraina și ceea ce Putin vede drept locul de drept al Rusiei în lume.

„Kremlinul este interesat, în primul rând, de numărul absolut de voturi”, a spus Nikolai Petrov, expert la think tank-ul britanic Chatham House. „Atât prezența la vot, cât și votul pentru Putin ar trebui să depășească pragul din 2018, ceea ce indică faptul că cetățenii își susțin liderul într-un moment de război”. Prezența la vot la ultimul vot prezidențial a fost de 67,5%. „De asemenea, guvernatorii sunt interesați să raporteze cifre ridicate pentru a-și demonstra loialitatea și eficiența”, a spus el.

Putin vrea ca Occidentul să fie amenințător

Pentru ca votul să semene cu o alegere reală, există candidați din opoziție pe buletinul de vot, deși au fost verificați cu atenție. Toți trei sunt membri ai partidelor parlamentare de opoziție sancționate, care rareori contravin dorințelor Kremlinului. Nu au fost permise alte candidaturi ostile – doi politicieni locali care s-au opus războiului din Ucraina, Boris Nadejdin și Ekaterina Duntsova, au fost blocați după ce comisia electorală a declarat că a găsit erori în documentele lor.

Hodorkovski, un fost deținut politic, a declarat că opoziția politică a țării, inclusiv văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaya, și-a unit forțele pentru a cere alegătorilor să inunde secțiile de votare la prânz pe 17 martie și, pentru cei suficient de curajoși, să poarte albastru și alb - culori care au fost folosite pentru a simboliza opoziția față de invazia Rusiei în Ucraina.

„Sunt convins că înțelegeți prin ce perioadă dificilă trece țara noastră acum, cu ce provocări dificile ne confruntăm în aproape toate domeniile”, a spus Putin. „Continuăm să avem nevoie să fim uniți și încrezători în noi.”

Alegerile nu vor avea loc numai în toată Rusia, ci și în teritoriile din estul Ucrainei pe care Moscova le-a ocupat în 2022, deși niciunul nu este pe deplin sub controlul Rusiei. „Suntem gata să folosim arme, inclusiv orice arme”, a spus el într-un interviu la televiziunea de stat. „Dacă vorbim despre existența statului rus, despre deteriorarea suveranității și independenței noastre.”

Aceasta pare acum a fi abordarea pe termen lung a lui Putin – să se confrunte cu Occidentul și să susțină ceea ce el spune că sunt valorile tradiționale ortodoxe ale Rusiei. „Confruntarea geopolitică pe scară largă cu Occidentul este acum ceea ce înseamnă puterea rusă”, a spus Greene.

„Ceea ce are nevoie de la Occident, destul de ciudat, este să joace împreună”, a spus el. „El are nevoie ca Occidentul să fie amenințător. Are nevoie ca Occidentul să fie sceptic față de tot ce este rusesc. Are nevoie ca Occidentul nu numai să-l respingă, ci să pară că îi respinge pe rușii obișnuiți.”

