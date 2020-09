Baronii locali raman de neclintit din fruntea celor mai sarace judete din Romania

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, este unul dintre cei mai puternici si mai influenti politicieni din zona de est a tarii.Dumitru Buzatu conduce Organizatia Judeteana Vaslui a Partidului Social Democrat si a intrat in politica in anul 1992, atunci cand a ajuns deputat pe listele PDSR. El a ocupat aceasta functie pana in 2004, cand a fost ales vicepresedinte al CJ Vaslui. A ocupat aceasta functie pana la alegerile din vara lui 2012, atunci cand a fost ales presedinte al CJ, cu aproximativ 60% din voturi. In acest moment, se afla la al doilea mandat de sef al judetului.Dumitru Buzatu are acum un salariu cu putin mai mic decat cel al Presedintelui Romaniei. Legea salarizarii unitare, impusa de PSD si intrata in vigoare la 1 iulie 2017, a dat mana libera sefilor administratiei locale in stabilirea salariilor angajatilor din primarii si consilii judetene. Astfel, salariile angajatilor din consiliile judetene si primarii au explodat, iar salariul lui Buzatu ar fi crescut de 4,5 ori in patru ani, conform calculelor facute de jurnalisti.Buzatu este sef peste un judet care reprezinta polul saraciei in regiunea Nord-Est. El a castigat in perioada starii de urgenta 23.400 de lei pe luna, in timp ce salariul mediu net in Vaslui nu depaseste suma de 2.482 de lei.Conform declaratiei de avere, detine 13 terenuri in judet, care insumeaza 161.848 mp, sase cladiri, doua masini, o barca si 82.000 de lei in conturi.In 2014, presa consemna ca Dumitru Buzatu scria in declaratia de avere ca valoarea celor sapte hectare cumparate la Zapodeni si Stefan cel Mare este de 7.000 de lei, in conditiile in care, pe piata imobiliara in zona respectiva un hectar costa intre 1.500 si 3.000 de euro. Terenurile cumparate in cele doua comune au fost transformate intr-o veritabila ferma pomicola, suprafetele fiind plantate cu pomi fructiferi.Ulterior, familia Buzatu si-a sporit domeniile agricole cu inca cinci hectare de teren la Negresti. Interesant este ca in nicio declaratie de avere nu apar utilajele agricole pentru cultivarea acestor terenuri.Si fiul sau detine o ferma construita cu bani europeni. Dupa preluarea functiei de secretar de stat, Tudor Buzatu s-a autosuspendat din functia de administrator al fermei.Dumitru Buzatu este casatorit cu Gabriela Cretu, senator PSD si unul dintre ce mai longevivi politicieni din Vaslui, fiind si deputat, europarlamentar si senator incepand cu anul 2004.In 2019 a avut o iesire nervoasa in fata reporterilor emisiunii "Romania te iubesc", de la ProTV, in momentul in care a fost intrebata despre initiativele legislative avute in Parlament menite sa-i ajute pe oamenii din judetul care i-au acordat votul."Eu cred ca nu stiti cu cine vorbiti. Iesiti afara! Nu am de ce sa va dau explicatii!". "Nu vreti sa le explicati vasluienilor pentru ce va voteaza...", a insistat jurnalista. "Nu-i nimic! Ei ma voteaza, nu e nicio problema", a replicat Gabriela Cretu.Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru "Mitica" Buzatu, a fost propulsat la randu-i in lumea politica inalta. Prima data a aterizat in functia de director executiv al Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui (CRAV). Infiintat in luna martie 2009, Centrul de Afaceri este o societate care apartine in proportie de 70% Consiliului Judetean si 30% Consiliului Local, acesta fiind motivul pentru care Buzatu a fost acuzat de "nepotism" in nenumarate randuri. Ulterior, in 2018, a devenit secretar de stat in ministerul condus de un alt parlamentar de Vaslui, Ana Birchall Numele lui Dumitru Buzatu este legat si de unul dintre cele mai mari scandaluri de coruptie din judet, cel al arestarii lui Vasile Mitrea, fostul director al Agentiei pentru Protectia Mediului.Vasile Mitrea a fost acuzat ca, incepand din anul 2011, de cand a fost monitorizat de procurori, a luat spagi in valoare de 1,5 milioane de lei, plus alte sume importante in euro. Din acesti bani, Mitrea ar fi finantat campania electorala a liderului PSD Buzatu cu aproape un miliard de lei vechi.Conform rechizitoriului, Mitrea a platit 11 persoane din alte judete sa vina si sa voteze la alegerile locale din comuna Epureni pentru o ruda de-a sa, precum si pentru Dumitru Buzatu, candidatul de atunci al PSD la presedintia Consiliului Judetean.Procurorii l-au interceptat pe Dumitru Buzatu discutand cu Remus Mitrea. Acesta din urma a ajuns dupa gratii, fiind condamnat definitiv la opt ani de inchisoare cu suspendare.Dumitru Buzatu nici macar nu a fost audiat de procurorii DNA in acest caz, desi interceptarile celor doi au fost folosite inclusiv la propunerea de arestare a fostului director de la Mediu, pentru a se arata influenta pe care o avea la sefii judetului.Buzatu a mai scapat o data de DNA. In 2015, dupa aproape zece ore de perchezitii, procurorii DNA au parasit sediul Consiliului Judetean Vaslui, fara sa faca vreo retinere. Surse judiciare au precizat pentru Adevarul ca tinta anchetei o reprezinta Dumitru Buzatu, cel care tine fraiele judetului Vaslui de 15 ani, existand suspiciuni ca acesta ar fi luat mita pentru a favoriza subcontractarea lucrarilor publice firmelor apropiate PSD.De-atunci, liniste.La Baia Mare, Catalin Chereches a castigat inca un mandat la primarie, de aceasta data din partea Coalitiei pentru Maramures (din care face parte PSD, PNTCD , Partidul Maramuresenilor si ALDE ).Catalin Chereches a fost membru pana acum in PSD, UNPR PDL si PNL . In 2016, el a fost reales primar cu 70% din voturi, desi era in arest preventiv intr-un dosar de coruptie.In august 2019, DNA arata intr-un raspuns oficial pentru G4Media.ro ca primarul din Baia Mare are doua dosare de coruptie trimise in judecata, unul in ancheta si un altul clasat. In 2016, Chereches a fost suspendat din functie in timpul anchetei dosarului de coruptie. Si-a reluat mandatul dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a ridicat masura controlului judiciar.In iulie 2019, Catalin Chereches a justificat o parte din averea sa printr-o presupusa donatie de un milion si jumatate de euro din partea mamei sale, la randul sau parlamentar PNL.La acel moment, Agentia Nationala de Integritate anunta ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, nu poate justifica 2.741.026,318, reprezentand diferenta nejustificata intre averea dobandita si veniturile realizate in calitate de primar. Potrivit unui comunicat al institutiei, ANI a sesizat comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj. Agentia a sesizat si Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare pentru fals in declaratii, in cazul unui pretins imprumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei persoane.Chereches a castigat prima oara un mandat de primar la partialele din mai 2011, dupa ce fostul primar, Cristian Anghel , a fost arestat pentru fapte de coruptie. Acum, Anghel este coleg de partid cu Chereches, in PNTCD.In Baia Mare, 80% dintre cetateni lucreaza pe salariul minim pe economie, iar la nivelul judetului, salariul mediu net lunar este chiar mai mic decat cel din Vaslui, maramuresenii castigand 2.437 de lei.Horia Teodorescu, actualul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, si-a deschis, la scurt timp de la Revolutie, o firma de constructii care se numea "Avantul Babadag", apoi "Condor". De-a lungul timpului, firmele lui Horia Teodorescu, in principal cea de constructii, Condor, au fost abonate la stat, obtinand contracte de executie sau extindere a retelelor de apa sau canalizare in mai multe localitati din judetul Tulcea, noteaza ziarul Puterea.In anul 2008, Horia Teodorescu a castigat un mandat de deputat in Parlament si a ramas asociat unic al Condor si actionar la Gazoteh. Potrivit informatiilor publicate in presa locala, doar in primii doi ani ai mandatului de deputat, firmele lui Teodorescu obtinusera noua contracte cu statul, in valoare de peste 7 milioane de euro.Numele lui Horia Teodorescu mai apare intr-un scandal in care partenerii de afaceri ai lui Dragnea Jr. si ai Tel Drum au castigat un contract de peste 1,3 milioane de euro pentru paza unor cladiri ale CJ Tulcea.Presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, a fost unul dintre sustinatorii fostului lider PSD, Liviu Dragnea Dupa arestarea liderului PSD pe 27 mai, a doua zi, pe 28 mai, Horia Teodorescu a declarat:"Vinovati suntem toti. Pana la urma, Liviu Dragnea a condus partidul, dar nu l-a condus fara noi. Noi am fost cei care am girat, prin ridicari de maini, anumite decizii. Cine se ascunde in spatele faptului ca doar Liviu Dragnea este vinovat eu cred ca face o mare greseala. Nimeni nu ne-a fortat sa ridicam mana", a declarat Teodorescu citat Digi24.ro.Imediat, Teodorescu a sarit in barca sustinatorilor lui Dancila si a obtinut la schimb postul de Guvernator al Deltei Dunarii pentru un apropiat al sau, fostul sef al SRI Tulcea.Senatorul PSD Marian Pavel, ales presedintele Consiliului Judetean Ialomita, are trei case, un apartament, 60 de hectare de teren cand si 36.000 de lei la pariuri.Una din casele lui Pavel are 480 de metri patrati, alta 80 si inca una de 100 de metri patrati. Toate aceste trei case sunt in comuna ialomiteana Gheorghe Lazar, unde a fost primar in mai multe randuri.Senatorul PSD are si un apartament in Slobozia si obtine anual 50.000 de lei din arendarea celor aproape 60 de hectare de teren pe care le detine.In declaratia sa de avere se mai gasesc si 36.000 de lei din pariuri.Marian Pavel si-a inceput cariera politica la inceputul anilor 2000 ca primar de comuna. Dupa trei mandate a fost ales senator, in 2012.Marian Pavel este cunoscut pentru ca a dat mai multi bani partidelor schimband un singur cuvant in lege. Pana la inceputul anului 2018, partidele primeau o suma cuprinsa intre 0,01% si 0,04% din "veniturile prevazute in bugetul de stat" in functie de scorul electoral obtinut la alegerile locale si parlamentare.In luna noiembrie 2017, in Comisia Juridica a Senatului, senatorul PSD Marian Pavel a propus ca pragul minim sa coboare din nou la 0,01%, insa nu din veniturile prevazute la bugetul de stat, ci din Produsul Intern Brut (PIB), o suma incomparabil mai mare fata de incasarile totale ale statului. Practic, inlocuind "venituri" cu "PIB", Marian Pavel a triplat, aproape, veniturile partidelor. Legea a fost adoptata ulterior, cu modificarea facuta de Pavel.Numele parlamentarului Marian Pavel apare in stenogramele fostului presedinte al CJ Ialomita, referitor la arestarea unui primar din Ialomita. Pavel si Ciuperca erau ingrijorati ca situatia primarului arestat "evolueaza imprevizibil" si ca acesta "poate sa cedeze psihic", temandu-se de declaratiile pe care primarul le-ar fi putut face in arest.Marian Pavel a fost unul din apropiatii lui Liviu Dragnea, fiind propulsat la conducerea PSD Ialomita chiar de fostul lider PSD.Ialomita este cel mai sarac judet din sudul tarii, venitul mediu net fiind de 2.434 de lei.Ionel Arsene, presedinte al Consiliului Judetean Neamt din partea PSD din 2016, a castigat al doilea mandat. Arsene a fost deputat in Parlamentul Romaniei in mandatul 2012-2016 din partea PSD Neamt. Ionel Arsene este presedinte al PSD Neamt incepand din 2013.El a fost trimis in judecata de DNA in doua dosare de trafic de influenta, pe 22 februarie 2018 si pe 6 iulie 2018. In februarie 2019, Tribunalul Neamt a decis unirea celor doua procese, intr-un singur caz.Denuntul fostului edil al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan , interceptari telefonice din 2013-2014, interceptari ambientale din iunie-noiembrie 2017, declaratii de martori, documente bancare si inscrisuri ANI sunt o parte din probele pe care procurorii DNA le au in cazul fostului deputat Ionel Arsene (PSD), in prezent presedinte al CJ Neamt.Arsene este acuzat oficial de trafic de influenta. Potrivit DNA, Ionel Arsene (PSD) ar fi primit in 2013 de la Gheorghe Stefan (PDL), atunci primar al municipiului Piatra Neamt, suma de 100.000 euro pentru ca in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a Partidului Social-Democrat sa-si foloseasca influenta, in mod indirect, asupra presedintelui Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu , in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor de catre Culita Tarata (UNPR), presedintele Consiliului Judetean Neamt.Potrivit lui Gheorghe Stefan, banii ar fi fost dati lui Ionel Arsene in vara anului 2013, in restaurantul Chocolat din Bucuresti. Arsene ar fi spus ca banii urmau sa ajunga la Georgescu prin intermediul redactorului-sef al unui cotidian central, la care avea acces, al randul sau, printr-o consiliera a sa, care lucrase in presa.Fostul primar a denuntat ca i-a dat si suma de 15.000 euro lui Ionel Arsene in timp ce se aflau la hotelul Caro din Bucuresti pentru a fi remisi redactorului sef al unui ziar central, in scopul publicarii unor articole denigratoare despre Culita Tarata.Un alt aspect al denuntului formulat de Stefan priveste remiterea sumei de 50.000 euro lui Ionel Arsene, in vara anului 2013, pentru ca acesta sa intervina la presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, pentru ca acesta sa vireze sume de bani catre Primaria Gircina, judet Neamt, in vederea achitarii unor facturi emise de Strong Montaj SA.Remiterea sumei de bani nu ar fi avut finalitatea urmarita, motiv pentru care in anul 2014, Gheorghe Stan i-ar fi cerut explicatii lui Ionel Arsene, insa acesta din urma ar fi afirmat ca sunt influente politice - din partea lui Gabriel Oprea , presedinte UNPR si a presedintelui PSD, Victor Ponta , si ca s-ar fi amanat luarea unei decizii pana dupa alegerile prezidentiale din 2014, alegeri in care aveau nevoie de sustinerea lui Culita Tarata.La sfarsitul lunii noiembrie 2014, Culita Tarata a decedat. Pe data de 27 octombrie 2014, Gheorghe Stefan a fost arestat preventiv in dosarul " Microsoft ". Din acest moment, Gheorghe Stefan i-ar fi cerut lui Ionel Arsene, prin intermediul fiului sau, banii inapoi. O parte din probe sunt interceptari ale unor discutii telefonice pe care Gheorghe Stefan le-a purtat in perioada 2013-2014, in timp ce era monitorizat in dosarul "Microsoft".Judetul Neamt este unul din cele mai sarace judete din zona Moldovei, salariu mediu net fiind de 2.395 de lei.