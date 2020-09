Cristian Pirvulescu: Dezvoltatorii imobiliari nu vad cu ochi buni ca Nicusor Dan sa fie primar general. I-ar incomoda. INTERVIU

Daca se va schimba configuratia politica radical, asa cum s-a intamplat la europarlementare, politologul Cristian Parvulescu este sceptic si asta pentru simplu fapt ca sistemul electoral favorizeaza PSD . La ultimele alegeri locale, PSD a castigat cu 55%, fapt care il va face sa ramana in meciul mare, cu cel mai mare numar de primari, chiar daca ar pierde si 20% dintre acestia, iar PNL probabil va fi lua votul politic si pozitia 1. Politologul Cristian Pirvulescu mai considera ca sistemul politic din Romania este greu de schimbat si asta pentru ca tara noastra este o tara in curs de democratizare, iar sistemul politic e o structura inca solida si nereformata. Pentru Cristian Pirvulescu, doar 30% dintre romani au o mentalitate liberala, pro-occidentala, procent care creste in timp. "Trecerea de la un sistem totalitar la un sistem democratic presupune si o schimbare culturala, iar aceasta necesita cam trei generatii, aproximativ 60 de ani. Deci Romania se afla la jumatatea acestui proces, este in curs de democratizare".Cristian Pirvulescu, suntem in plina campanie. Documentandu-ma pentru interviu, mi-au cazut ochii peste o declaratie a dumnevoastra in care spuenati ca democratia ateniana s-a prabusit in 430 i.H. in urma unei pandemii. Ce face biata noastra democratie romaneasca in plina pandemie, se va prabusi si ea? Cum va face fata?Cand democratia ateniana s-a prabusit a dus la o criza economica, dar comparatiile pot merge mai departe. Prabusirea democratiei ateniene a dus la prabusirea imperiului atenian, imperiul era sustinuatorul economic al democtiei ateniene. Desigur, ar mai trebui spus ca un sir de factori au dus la prabusirea acesteia, dar pandemia, potrivit opiniei cercetatorilor, a fost cauza determinanta a prabusirii, ceilati factori au fost consecinte. Democratia romaneasca nu e de fapt democratie, ci o democratie emergenta in cel mai bun caz, cu tendinte post-democratice sarind etape. Post-democratia este o forma de guvernare care doar formal respecta democratia, in care sunt alegeri libere, dar nu exista principiul esential al democratiei care este egalitatea. Uitati-va in jurul nostru, Romania nu a reusit, si nu e situatie exceptionala fata de alte foste tari comuniste, nu au reusit nici alte tari din jurul nostru. Trebuie spus: nu a reusit procesul de democratizare.Nu e o simpla tranzitie politica de la un sistem totalitar la un sistem demcoratic, ci aceasta ar presupune si o schimbare culturala, iar aceasta necesita cam trei generatii, aproximativ 60 de ani. Deci Romania se afla la jumatatea acestui proces, este in curs de democratizare. Ca orice proces, acesta poate merge intr-o directie sau alta. Cu toate acestea, Romania este intr-o situatie mai buna decat alte state foste comuniste si asta pentru ca a experimentat un sistem politic foarte putin competititiv, dar asta a dus la o maturizare mai rapida a unor generatii. Eu sunt dintre cei care vad jumatatea plina a paharului. Altfel spus, in acesti 30 de ani de la caderea comunismului, persoanele care au aspiratii democratice, aspiratii liberale, care adera in cercetarile de opinie solide la evaluari liberale, reprezenta o treime. Asta in conditiile in care erau o zecime din populatie, putin peste 10%, acum 30 de ani. Aceasta e o schimbare care poate fi incurajatoare pentru perspectiva democratizarii. Dar asta depinde de context. Romania este o insula liberala intr-o mare iliberala, asta de datoreaza unui context cu totul particular. Oricand, insa, directia se poate schimba.Va aduc aminte ca atunci cand vorbim despre valori liberale vorbim despre alturism, despre deschiderea spre celalalt, despre recunoasterea si indreptatirea egalitatii. Va aduc aminte ca am avut Referendumul pentru familie, si referndumul pentru modificarea Constitutiei. Referendumul pentru familie este exact inversul democratiei. Dar as dori sa precizez ca ma refer la un elementul cultural si nu la alegeri. Alegerile sunt in mare masura dependente de situatia culturala dintr-o tara. O tara poate avea alegeri corecte, dar sa nu fie democratica. Ce rezulta din alegeri nu e neaparat o democratie, dar nu suntem Ungaria sau Polonia, si cred ca marimea si diversitatea conteaza. Avem regiuni diferite, Moldova, Banatul, Transilvania, Regatul - aceasta diversitate de regiuni face aproape imposibil ca un singur curent sa se impuna. Iata, Ungaria, o tara mica, sau Polonia - unde dominanta catolica este foarte importanta. Avem clivajele noastre, rural/urban, regional/local, avem o serie de conflicte, dar pentru Romania sunt un atu. Daca in Ungaria, spre exemplu, avem urbanul asediat de rural, de lumea conservatoare speriata de modernitate, in Romania situatia este mai complexa.Ceea ce spuneti dumneavoastra este ca mai avem un drum lung pana sa ne numim un stat democratic pe deplin. Campania pentru alegeri locale se incheie, duminica avem alegerile locale. Zilele trecute, intr-o inregistrare video postata pe pagina sa personala Traian Basescu declara ca PMP nu a fost primita in alianta PNL - USR -Plus, ca partidul sau nu putea astfel sa ramana in afara meciului. Domnia explica de ce au decis sa canideze. Insa vedem ca decizia PMP si a lui Traian Basescu de a canida la Primaria Bucuresti se reflecta in felul in care Basescu "musca" din procentele lui Nicusor Dan Orice realitate poate fi vazuta din unghiuri difeite. Daca fac un exercitiu de imaginatie, pot sa vad din perspectiva dezvoltatorilor imobiliari care au colaborat foarte bine cu Traian Basescu si care au interes marcant sa nu castige Nicusor Dan. Pentru ca exista dezvoltatorii - precum Ikea si alttii, lucruri care s-au intamplat in vremea cand acesta era primar general, iar acestia nu vad cu ochi buni o guvernare locala in care Nicusor Dan aparatorul patrimoniului istoric al orasului ar ajunge primar, asta ar incomoda. Dar pot sa spun ca, de fapt, Traian Basescu nu a vrut de la bun inceput ca PMP sa faca o alianta cu PNL. Am vazut campaniile PMP inca din august cand nu era inceputa campania si negocierile nu se teriminasera, campanie care sustinea candidati la pimariile de sectoare dar in asteptare candidaturii lui Traian Basescu. Pentru PMP candidatura lui Basescu este una de urgenta pentru ca salveaza partidului, la fel ca in 2019, sau in 2016, pentru ca partidul se afla intr-o zona foarte riscanta. Daca partidul vrea sa negocieze cu acest potential de santaj cu PNL, spre exemplu, o face mai bine daca va afecta sansele lui Nicusor Dan sau chiar daca acesta va fi infrant.Este o lovitura in mod evident pe care PMP o aplica PNL si presedintelui Klaus Iohannis , dar si lui Ludovic Orban . Este o lovitura asumata. Nu am fost niciodata convins ca a existat o dorinta reala pentru ca PMP sa intre intr-o alianta. Se puteau gasi solutii, formule negociate. Din cate am inteles nici chiar Traian Basescu nu si-a dorit acest lucru pentru ca asta deja micsora marja de negociere a PMP. Deci, cum spuneam, pot fi unghiuri diferite de a evalua situatia. Era evident ca Traian Basescu nu avea cum fi candidat de primul loc, numai unii isi puteau imagina asa ceva. Acum poate revendica un fel de victorie, problema e ca voturile pentru Traian Basescu se duc la Gabriela Firea , asta este clar pentru toata lumea, mai putin pentru cei care nu vor sa vada evidenta. Era de la inceput clar, diferenta de 10 % pe care o dau sondajele este diferenta de care beneficia la inceput Nicusor Dan.A fost o actiune coerenta si convergenta. Nu uitati ca PMP este la guvernare, au secretari de stat. Exista o diferenta intre fostul presedinte si actualul in felul in care vad statul de drept. Primaria este o etapa foarte importanta intr-o confruntare care vizeaza, apropo de intrebarea dumneavoastra, viitorul democratic al Romaniei, pentru ca din punct de vedere institutional intr-o tara in care nu ai justitie independenta nu poate fi democratie. Institutiile fac democratia. Cu o politica atat de personalizata, fie ca vorbim despre Traian Basescu sau Klaus Iohannis, nu o sa avem niciodata o demcratie. Persoanele nu constuiesc democratii, doar institutiile. DNA incepuse sa se institutionalizeze cand a fost decapitat, sau in orice caz grav afectat si isi va reveni foarte greu.DNA nu pare sa mai respire...Da. Explicam si altor colegi de-ai dumneavoastra ca pentru un procuror care a fost in prima linie, si a vazut ceea ce s-a facut demonstrativ intre 2017 - 2019, este problematic pentru ca procurorii se vor intreba daca exista vreo protectie, sau vor fi la dispozitia politicienilor care se vor razbuna. Traian Bisescu pare sa fie dintre cei care nu este de acord cu linia urmata de DNA, chiar acuza faptul ca institutia ar fi participat la o conspiratie cu grupari din SRI, Basescu este un adept al Statului Paralel/Deep State care ar participa la executarea unora sau altora. Din punctul aceasta de vedere, nu face decat sa alimenteze teoriile consprationiste care exista/circula.Ce spuneti de fapt este ca miscarea lui Traian Basescu/PMP este un complicat joc de culise, dar unul foarte cinic. Nu suntem naivi, desigur, politica e cinica, insa totul se petrece in acest context in care Primaria Bucuresti este in ghearele PSD/Gabriela Firea. Pe de alta parte, este de domeniul evidentei proasta administrare/gestionare a orasului, institutia primariei e capusata, dar v-as intreba - daca nemultumirile sunt atat de mari cum se explica procentele mari pe care le are Firea, fiind umar la umar cu Nicusor Dan. Si cand ma refer la Nicusor Dan ma refer de fapt la o forta politica, indiferent de numele persoanei acum, astazi, ci necesitatea de a schimba aceasta stare de lucruri, de a avea o politica aministrativa eficenta si europeana.Explicatia e simpla. In Romania viata politica este puternic personalizata. Gabriela Firea este, daca vreti, un Donald Trump feminin, ea vine din media. Sigur, nu din reality show, dar vine din zona mass-media, este cunoascuta ca atare, a avut o cariera in media, a fost moderator tv si a crescut pana a ajuns la emisiuni de prime time, de la TVR s-a dus la Antena 3 care are un anumit tip de telespectatori care se transforma in electorat, care se transforma in electorat dependent. Daca ne uitam pe varsta popolatiei am vedea ca aproximativ o treime din populatia Bucurestiului corespunde acelui profil. Nu e surprinzator. Stim de asemenea ca aflat in functie un candidat are prima sansa, valabil si in Bucuresti.Sistemul electoral ii favorizeaza pe cei aflati in functie. Nicusor Dan nu e un politician, este un militant asociativ care a intrat in politica pentru ca a constatat ca activitatea ongistica este insuficienta pentru a-si atinge obiectivele. Asa precum in 2016 cand nu a reusit sa faca o alianta cu un partid politic puternic, a pierdut si a reusit doar sa obtina cateva locuri in consiliul. Atat. Cred ca a tras invataminte din povestea asta. Politica este o meserie, diferita si de cea de sindicalist si de cea de ongist. Spun asta pentru ca au fost sindicalisti si ongisti care au intrat in politica, dar politica necesita alte calitati, printre altele, de vorbitor/povestitor. Nicusor Dan nu e un vorbitor, Gabriela Firea este o vorbitoare."Vorbitul"/povestea ca metoda de seducere a publicului, desi nu e nimic dincolo de asta...Da. Firea stie sa vorbeasca, stie sa se adreseze, a reusit sa isi converteasca calitatile de jurnalist in calitati de politician. Asta nu inseamna ca daca poti sa tii un discurs politic poti avea si actiuni de politica publica. Lucurile sunt foarte diferite. Jocul electoral este un joc in care se apreciaza si perfomanta in sensul teatral la cuvantului, dar nu se apreciaza viziunea politica, programul politic. Noi nu discutam despre programe politice, ci discutam despre cu totul altceva...Ca de exemplu despre inregistrari cu camera ascunsa. Spuneti ca suntem la jumatatea evolutiei noastre democratice. Dar profilul acesta profund disonant al electoratului care se lasa vrajit de pura demagogie, dar e nemultumit de ce vede pe strada ca sunt gropi, ca sunt sobolani, ca orasul e gestionat prost, ca sta in trafic, ca nu se poate deplasa.Da, dar nici nu crede ca se pot face minuni. Electoratul care are o anumita experienta de viata, a trait, spre exemplu, si in perioada comunista, dar si dupa, nu mai crede in minuni.Doar spectacol?Pe de o parte vede realitate, dar si vrea spectacolul.Paine si circ. De fapt, fara paine, dar circ sa fie...Sa stiti ca de fapt populismul este o forma veche de politica, iar mesajul scurt de tip tweet exista de 2500 de ani. Ganditi-va la Cezar si la, unperfect. Nici Donald Trump, nimeni nu l-a egalat. Pe vremea aceea sa stiti ca a mirat si atunci. Erau oameni platiti de Cezar care stateau la raspantii de drumuri si transmiteau acest mesaj, spuneau o poveste care ii pregateau revenirea lui Cezar. Politicienii populisti au un simt al lucrurilor, si atunci se vota. Primul manual electoral il avem din perioada lui Cezar, in care se dadeau indicatii cum trebuie castigat un anumit electorat, ce mesaje sunt potrivite. As spune ca din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic.Oamenii oricat de inteligenti sau informati ar fi, cad in capcanele consultantilor electorali pe care acestia le creeaza. Aici este vorba despre tehnica. Stim, avem niste notiuni sociologice, avem elemente despre cum se comporta anumite grupuri sociale. Campania a fost obiect de studiu multa vreme. Fara sa fie o formula matematica, insa e cu mai mult succes daca se introduce un mic scandal. Spre exemplu, despre Nicusor Dan s-a insinuat ca este homosexual, s-a incercat denigrarea candidatului multa vreme tocmai, sua in special, pentru ca Nicusor Dan, sau Clothilde Armand, au un profil specific pe care dezoltatorii urbani care controleaza in mare masura Bucurestiul nu il agreeaza.Si nu si-l doresc...Nu si-l doresc, mai ales in Sectorul 1. Ceea ce nu inseamna ca ceilalti sunt mariontele lor. Nu vreau sa fiu inteles gresit, dar, pe de alta parte, acesti oameni au in interiorul partidelor instrumente prin care influenteaza. Pe de alta parte, formatiunile noi sunt mult mai greu de controlat. Multa lume uita ca in 2018 Gabriela Firea a fost in conflict cu Liviu Dragnea si ca drept rasplata s-a redus suma pentru primarie, se pot reprosa desigur multe. Reducerea finantarii a fost tocmai pentru ca sa fie pusa intr-o situatie complicata in 2020. Va aduc aminte ca intrase in conflict si cu primarii de sector, acestia au fost premiati, pe cat vreme Primaria Capitalei, nu. Acest oras este oricum nedreptatit, acest oras produce 40% din bogatia acestei tari, dar nu primeste nici jumatate. Asta e o alta discutie care nu o facem acum in alegeri.In ceea ce ma priveste, am o identitate de bucurestean care imi spune ca orasul nu s-a dezvoltat cum ar fi fi trebuit, dar nu pot spune ca e de vina doar Firea. Sunt de vina toti cei care au condus orasul timp de 70 de ani, pentru ca se ne intelegem nu a fost nicio discontinuitate intre primarii comunisti si urmatorii. Politicile nefericite si fortate ale lui Ceausescu au fost continuate si dupa 1989, si vedem asta cum blocuri apar peste tot unde nu ar fi permis, ca nu avem spatiu verde, poluarea aerului, sonica, o multime de probleme care devin tot mai grave. Constatam un lucru, apropo de alegeri.In sociologia-politica si economie se vorbeste despre trei tipuri de reactie pe care le pot avea electori/cetatenii. Una este de supunere, o alta, de protest, si alta de respingere/de fuga. Cei care se supun, se supun ca atare, problema sunt elitele - care parasesc acum orasul, sunt cele care voteaza intr-un anumit fel, cele care ar fi putut schimba starea de lucruri. Un serviciu public poate fi schimbat de cei care protesteaza, protestul e esential. Va dau un exemplu clasic. In Kenya, in perioada britanica, trenurile nu intarziau. In momentul in care elitele au parasit trenurile si nu au mai existat presiuni ca trenurile sa functioneze, sistemul s-a prabusit. In momentul in care un presedinte sau politicienii se duc in strainatate sa se trateze, sistemul de sanatate se prabuseste, si ne miram acum ca avem o mortalitate mai mare decat in celelalte tari, asta in ceea ce priveste COVID. Sistemul s-a prabusit pentru ca nu au mai existat oameni care sa protesteze. Cei care au prostestat au incercat, au vazut ca nu merge, au plecat in spitale private sau au parasit tara.Constat acum cu ingrijorare ca scoala publica se prabuseste si apare, mult mai repede decat estimat, sistemul privat, mult mai bun calitativ. Acest aspect va face ca scoala publica, unde nu exista protest, sa scada ca nivel. Asa se intampla si cu orasele. Daca elitele bucurestene se vor muta toate in nordul orasului, Bucuresti nu mai are nicio sansa. Asa si votul, pentru ca structura votului este data de aceasta situatie. Valabil si pentru orasele din tara, dar si in Europa, si nu doar. Gentrificarea este un fenomen normal, oamenii pleaca in cartiere selecte, gentrificarea, spre exemplu, a dus la prabusirea oraselor americane.Vorbiti practic de lipsa elitelor, de lipsa protestelor. Anii trecuti am avut protestele urbane, o angajare civica remarcabila. Dupa arestarea lui Liviu Dragnea, si rezultatele europarlamentarelor, euforicele alegeri, observam o dezangajare civica aproape totala. Evident, a contribuit si pandemia cu conditiile speciale, dar s-a instalat oboseala.Nu putem cere societatii civile sa tina locul institutiilor. Societatea civla a actionat, este o parte importanta a societatii romanesti, este pro-occidentala, compozitia ei a fost eterogena - de la stanga la dreapta, pana la urma erau elemetne comune care ii uneau pe toti. Politicienii insa trebuie sa isi faca si ei treaba. Trebuie sa avem institutii care sa isi faca treaba. Dupa alegerile europene, referendum, dar si alegerea triumfala a lui Klaus Iohannis cu o treime din voturi, nu s-a mai intamplat asta de la Ion Iliescu , dupa instalarea guvernului liberal, a mai ramas totusi ceva de facut. Cu toate acestea, pentru a modifica structura ai nevoie de o majoritate parlamentara. Nu exista, iar alegerile locale anticipeaza trendul pentru parlamentare.Estimez ca PSD va iesi mult mai intarit din alegerile locale din simplu motiv ca sistemul electoral il favorizeaza si probabil, ca vot politic, PNL va fi primul partid pe tara, dar ca numar de primari, PSD va fi primul, pentru ca oricat ar pierde, si 20%, tot va avea cei mai multi primari si asta pentru ca a obtinut 55% la alegerile anterioare. Iata de ce batalia pentru Bucuresti este esentiala pentru ca va arata tendintele. Iar acest electorat care s-a retras din diferite motive, daca nu se va mobiliza, va avea o surpriza. Alegerile locale din Bucuresti va da linia politica pentru urmatorii patru ani.Ceea a ce spuneti dumneavoastra este asa, tabloul arata in felul urmator. Pandemia a accentuat aceasta dezanjagare, retele din instituti, dupa arestare lui Liviu Dragnea, sunt tot acolo, cadrul legislativ este neschimbat pentru ca in lipsa unei majoritati parlamentare este imposibil de realziat. Practic, nu s-a schimbat nimic. S-a schimbat ceva?Asaltul asupra institutiilor, auspra Justitei, a incetat.Aparent. Lucrurile s-au asezat in matca lor.As spune ca unii se grabesc sa spuna lucruri defintive, dar sa nu uitam ca viata noastra este de fapt scurta, nu se pot intampla minuni. Unii ne dorim un tip de Romanie, altii vor sa o blocheze pe cea care tinde sa fie europeana, altii vor o Romanie conservatoare, cu familia traditionala, cu scoala in care se preda religia, altii vor sa fie o Romania libera in care oamenii sa gandeasca cu mintea lor. Or, majoritatea politicienilor nu si-ar dori ca oamenii sa gandeasca in mod liber, pentru ca atunci vor gandi critic, iar oamenii care gandesc critic fac viata grea politicienilor.Mai uitam ca 4 milioane de romani au parasit Romania pentru ca nu mai aveau speranta, nu doar loc de munca, ci speranta unui vieti decente. Pandemia nu i-a adus inapoi. Au stat acolo unde pandemia a fost mult mai dura, s-au chinuit, au strans din dinti, dar nu au revenit. O tara e mai mult decat istorie nationalist-romantata, pentru ca o tara trebuie sa ofere scoli, un sistem de sanatate, conditii de viata decente, iar Romania nu ofera aceste lucruri esentiale. Pentru ca avem aceasta structura politica anchilozata care rezista si nu vrea sa se schimbe. Nu e doar doar o structura politica, ci e si culturala...De mentalitate...Mentaliatea este cea care se schimba cel mai greu.Pentru ca vorbim despre mentalitati, iata, de exemplu, tema moralei este inexistenta, iar daca se invoca in spatiul public nu are rezonanta in electorat. Povestea cu Balaceanu-Stolnici, facut cetatean de onoare avand acel trecut de colaborare cu Securitatea, a trecut aproape neobservata.Asta pentru ca Balaceanu-Stolnici a fost prezentat intotdeauna drept o personalitate speciala si toata povestea cu colaborarea cu Securitatea este accesibila doar unei anumite parti. Daca ati face un sondaj de opinie ati constata ca cei mai multi il considera un academician, o personalitate, o inteligenta, dar trecutul il ajunge din urma. Pana la urma, istoria va retine aceasta povestea, a lui si a altora. Mai trebuie sa intelegem ceva. Pactul cu diavolul nu a fost facut de toti, doar de unii, o decizie pe care au luat-o si trebuie sa si-o asume.Nu pot cere respect atata timp cat au facut pactul cu diavolul si au facut rau unor semeni. In cazul lui Balaceanu avem niste banuieli, in cazul lui Basescu avem banuieli, totul pornind de la acele dosare, sau parti din ele, care au devenit publice. Nu trebuie sa uitam. Opinia publica e interesata de multe lucruri, unii stiu, dar uita. Memoria opiniei publice e de scurta durata, ceea ce s-a intamplat ieri e mai important decat ce s-a intamplat acum zece ani. Ca sa nu mai vorbim de acum 20 de ani si mai mult.Pentru ca noi nu suntem rupti de lume, intr-un tablou mai mare, nu departe noi, vedem ce se intampla in Belarus. Avem fotografia devenita virala a Svetlanei Aleksievici inconjurata de diplomatii europeni, protejand-o, avem protestele care continua, protestele emotionante ale femeilor, dar pe de alta parte stim ca Moscova a preluat controlul, omuletii verzi sunt acolo. Avem si rezolutiile Parlamentului european. Ce facem cu ele?Aparent nu avem ce face ele. Nu putem interveni. Contextul international conteaza. Acum 20 de ani se putea interveni, cum s-a intamplat in Serbia, chiar daca opinia publica romaneasca a fost oripilata, pentru ca exista un principiu pe care un profesor originar din Romania l-a enuntat - principiul interventiei umanitare pentur protejarea drepturilor omului, valori esentiale care nu pot fi incalcate, valori absolute. Acum nu se mai poate. Ceea ce a facut Bill Clinton in 1999 nu se mai poate face. Experienta din Libia, apoi revolutiile arabe - geopolitca s-a schimbat radical. Iata, in anul 1999, Putin ajunge la putere si nu mai pleaca.Ce se poate face in prezent este o presiune constanta. In Belarus, regim s-a deligitimat nu doar in ochii opiniei internationale, ci chiar in interiorul Belarus. Sprijinirea acestor oameni care protesteaza, de catre fiecare dintre noi, de statele europene, de opinia internationala, este important si esential. Mai mult nu putem face. Putem acorda sanctiuni, care ar conta, a contat si in ceea ce priveste Rusia. Din pacate, avem o situatie particulara pentru ca Ciprul nu vrea sa se asocieze si conditioneaza de sanctiuni pentru Turcia. Desigur, Cipru face jocul Rusiei, nu e nicio noutate, si nu singur, si Austria poate sa faca jocul Rusiei, si asta pentru ca aceste tari sunt dependente de banii rusesti, desi sunt in interiorul UE.Sunt grupari ruse care pot sa influenteze jocul de acolo. Pare justificat ce spun cipriotii, pentru ca Turcia creeaza mari probleme, dar cele doua lucruri trebuie disociate. Nu am invocat numele Austriei intamplator. Toate acestea impiedica o politica europeana coeziva, orice intarziere a sanctiunilor nu face decat sa dea putere regimului sa continue presiunile asupra populatiei. Este de datoria noastra sa sprijinim efectiv, sa finantam cu ajutoare pentru ca oamenii aceia mor e foame. Este vorba despre demnitatea unor oameni care trebuie aparata de un regim infiorator. Un regim care ar fi fost posibil si la noi cu Liviu Dragnea la putere. Sa nu credeti ca doar mustata ii aseamana.Ne-a trecut glontul pe langa ureche...Parerea mea este ca ne-a trecut chiar in 2018 la referendumul pentru familie, atunci a pariat Dragnea pe iliberalism, a crezut ca va organiza un refendumu pentru modificarea Constitutie si mai apoi unul pentru demiterea presedintelului. De aceea a facut jocul cu Kovesi, presedintele insa nu a intrat in joc. Dragnea a avut o surpriza, desi romanii nu sunt liberali, doar o treime, dar s-au prezentat la vot pentru ca au vazut referendumul pentru familie ca o operatiune politica menita sa afecteze grav viitorul Romaniei. Atunci a pierdut Dragnea puterea, iar ceea ce s-a intamplat la alegerile europene, si mai apoi, a fost o consecinta. Cum ar fi aratat Romania daca referendumul pentru familie ar fi reusit?! Nu vreau sa imi imaginez.V-as intreba pe final, raportandu-ne la o istorie si mai mare decat Romania - Belarus - Europa, si anume America in prag de alegeri prezidentiale care vor avea loc in noiembrie. America care pare sa fie prada unei tensiuni infernale, protestele antirasiale, tot ce s-a petrecut ulterior uciderii lui George Floyd, statuile etc. Cum vedeti tabloul american?Eu am in spate anii 70, istoria lui Flower Power, desi pentru mine nu sunt istorie. M-am simtit fost contemporana cu asta. Anii 80 au schimbat cumva fata Americii, dar nu au rezolvat problemele. Au fost scoase de pe prima pagina, iar bogatia, efervescenta, au dus la o schimbare de imagine, dar situatia minoritatilor, mai ales afro-americane si hispanice, s-a inrautatit. Faptul ca Barack Obama a castigat Casa Alba in 2008 a marcat o schimbare la nivelul opiniei publice americane, dar nu a fost una radicala.In America nu votul popular conteaza, ci cel electoral, iar Donald Trump a stiut sa profite de acest aspect. Republicanii nu castiga votul popular, ci pe cel electoral. George Bush nu a castigat votul popular in 2000, ci pe cel electoral, si a devenit presedinte. In nicio alta tara, alta decat America, Trump sau Bush nu ar fi ajuns presedinti. George Bush a pierdut cu 500.000 de voturi in fata lui Al Gore, Donald Trump a castigat semnificativ la electori, dar a avut cu trei milioane de voturi mai putin decat Hillary Clinton . Probabil votul popular va fi castigat de Biden, dar nu stim cine va castiga votul electorilor. E contradictia dintre cele doua Americi, una conservatoare, rurala, si alta urbana, progresista si e foarte greu sa le pui impreuna daca ele nu sunt dispuse sa fie impreuna. Strategia republicanilor nu e noua, e veche de 30 de ani, o strategie a conflictelor.In contextul deja tensionat au izbucnit conflictele legate de armele de foc, de abuzurile politienesti, dar paradoxal aceste scandaluri l-ar putea ajuta pe Donald Trump pentru ca el este reprezentatul legii si ordinii. Manifestatiile care au loc astazi in America sperie minoritatea alba care se vede amenintata de acest mozaic etnic care este de fapt America. Doar ca America nu este aceasta minoritate alba, ci e prezentata de toti impreuna. Albii nu reprezinta o majoritate, ci o minoritate si nu e cea mai importanta numeric minoritate, dar fiind cei care au avut puterea o parasesc foarte greu. E o batalie politica care nu stim cum se va termina. Am vazut incapacitatea lui Donald Trump de a gestiona pandemia, desi America este cea mai dezvoltata tara din lume, cu un sistem modern de sanatate, si totusi au cel mai mare numar de decese din cauza Covid. Asta pentru ca viziunea pe care o are l-a impiedicat sa ia masurile necesare.Pandemia a relevat ceva la nivel global - criza liderilor si incapacitate de a gestiona situatii extreme. Este asa?Cu riscul de ma repeta, cred ca marea problema a politicienilor din a doua jumatate a secolului XX si inceputul secolului XXI este ca se uita in sondajele de opinie ca la moaste, vor sa fie frumosi in sondaje, insa politicile publice sunt despre altceva. Puterea in sine e tot ce ii intereseaza. De exemplu, pentru cei care il sustin pe Donald Trump, acesta este un instrument prin care isi ating obiectivele, cum sunt spre exemplu fundamentalistii religiosi care spun ca nu conteaza morala lui Donald Trump, ci faptul ca isi pot face posibile politicile lor - lupta impotriva avortului, a homosexualilor, spre exemplu, iar acestea sunt teme societale puternice.Noua ni se pare secundare, nesemnificative, dar ele puternice pentru o anume partea a publicului, dar si deturneaza atentia. Asta a reusit extrema dreapta americana - a reorientat politica americana din anii 90, iar Donald Trump este o consecinta a acestei evolutii. Nu este un accident. Am vazut discursurile politice din anii 90, mai precis din anii 95 -96, din SUA. Sunt parca aceleasi, nu este schimbat nimic din discursul politic al acelor ani fata de prezent. Un alegator republican aude aceleasi lucru, dar acum vede un personaj cu acest discurs care si castiga alegerile. Ce vedem in Romania este diversitatea. Comunicarea in societatile divizate este dificila, poate avea loc in parlament cu conditia ca oamenii care ajung acolo sa fie dispusi la compromis.Deosebirea dintre Europa si SUA este ca noi avem mecanisme de compromis in parlament. As da exemplul Olandei unde sunt viziuni diferite - catolici, prostestanti, atei, dar pot discuta, au exercitiul dialogului. Si Romania mai are de invatat la acest capitol. Pentru ca am vorbit despre America, trebuie sa spunem ca, spre exemplu, inlocuirea judecatoareI Curtii Supreme a SUA - Ruth Bader Ginsburg, inlocuirea ei, pentru ca pozitia este vacanta in urma decesului, nu se va face prin mecaniSme consensuale, iar aceasta va avea consecinta asupra Americii. Politica inseamna compromis, nu obstinatie si fanatism. M-a intrebat cineva la un moment dat de ce il consider pe Donald Trump un fascist. Am raspuns ca nu cred ca e un fascist, ci este un produs la Americii si face exact ceea ce se asteapta de la el sa faca, este un produs mass-media. E dependent de electoratul lui, electorat care poate avea tendinte fasciste, dar Donald Trump nu e decat o marioneta, iar uneori mi se pare ca nici nu gandeste, dar castiga alegerile, nu-i asa?!