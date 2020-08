INTERVIU. Emanuel Ungureanu, candidatul la primarie care "iubeste Clujul cu ochii deschisi!" (PUBLICITATE ELECTORALA)

Sunt nascut in Bucovina si am 42 de ani. Am obtinut titlul de doctor in istorie la Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca in anul 2016. Ca formare initiala sunt asistent social specializat in ingrijirea copiilor cu insuficienta renala cronica si am practicat multi ani jurnalismul de investigatii. Mi-am intemeiat la Cluj o familie si sunt un fericit tata de fata. Din 2007 si pana in prezent am fost implicat in multe proiecte sociale si comunitare sub umbrela Asociatiei pentru Solidaritate si Empatie Delia Gradinaru, al carei fondator sunt. Predau istorie ca profesor cu grad I la Liceul Maranatha din Cluj-Napoca. As mai spune despre mine ca imi place sa formez caractere si ca pretuiesc cinstea, transparenta si corectitudinea.Sunt 16 ani de cand administratia PDL-PNL Boc s-a instalat la Cluj. Dupa dezastrul lasat in urma de primarul Funar am avut impresia ca, in sfarsit, Clujul poate fi condus macar cu decenta. Orasul s-a deschis spre investitori, orasul a inceput sa se dezvolte - lucrurile pareau sa intre pe un fagas normal. Dar au trecut ceva ani de la entuziasmul initial si, din pacate, izvorul de idei si entuziasmul administratiei PNL Boc se apropie de final, iar acest lucru este vizibil pentru clujeni. Primarul nu mai iese in strada sa discute cu oamenii, conferintele de presa se tin doar pe Facebook sau in fata unui microfon prietenos platit de firmele de casa, iar iesirile publice sunt strict politicianiste pentru imagini sponsorizate pe retelele de socializare, nu pentru a lua pulsul cetatii si a rezolva problemele urgente ale cetatenilor din cartierele orasului.In ultima perioada am mers mult prin cartierele Clujului si trebuie sa stiti dumneavoastra si cititorii dumneavoastra ca la Cluj, orasul de 5 stele - cum il alinta actuala administratie, povestea de succes este doar in zona centrala. Cartierele - si cele vechi, si cele tinere - au strazi de pamant, nu exista trotuare, iluminat public, se construieste haotic, ilegal. O sa gasiti, de exemplu, la 200 de metri de celebra strada smart din Cartierul Buna Ziua, ulite demne de Evul Mediu. Mame cu copii, biciclisti, masini, pietoni trec prin noroaie si buruieni foarte inalte pentru a ajunge de la un bloc la altul. Acelasi lucru se intampla in alte cartiere tinere ale Clujului: Sopor, Borhanci, Valea Chintaului, Valea Fanetelor, zona fostei fabrici Clujana etc. Clujenii stiu ca traiesc intr-un oras scump si eu cred ca merita la Primaria Cluj-Napoca o administratie tanara, entuziasta, cu idei si proiecte care sa imbunatateasca rapid calitatea vietii in toate cartierele Clujului.Eu vreau fiu primarul muncitor si onest pe care clujenii sa-l placa, pentru ca voi interactiona cu ei direct, o sa-i ascult si o sa fiu constant in cartiere, pe teren, asa cum am fost prezent in spitalele mizere ale Clujului, alaturi de oamenii care mi-au cerut ajutorul. Orasul si dezvoltarea lui trebuie sa aiba in centru nevoile imediate ale cetatenilor, de acolo incepe o administratie responsabila care implica cetateanul in decizie. Ca urmare, ca sa revin la intrebarea dumneavoastra, sunt un optimist moderat, pentru ca echipa mea si cu mine ne batem cu o masinarie de propaganda uriasa a camarilei PNL Cluj-Napoca, ce pompeaza in mass media multi bani prin care se promoveaza exclusiv imagini frumoase din centrul Clujului.Eu cred, insa, ca din ce in ce mai multi clujeni deschid ochii si vad realitatea: spitalele insalubre, constructiile haotice, traficul infernal si stiu si ce scumpa a devenit viata la Cluj si ce servicii de proasta calitate primim la schimb in zone fundamentale: medicina si educatie. Echipa mea, echipa Aliantei USR PLUS pentru Primaria Cluj-Napoca, ofera o alternativa foarte solida, va vorbesc aici despre oameni competenti si cinstiti; o alternativa credibila la actuala administratie PNL a orasului. Decizia este la voi, dragii mei clujeni!Ma bucur ca ma intrebati asta pentru ca, la inceputul acestei saptamani, am lansat Programul de Guvernare Locala pentru Cluj-Napoca, dar si pentru judetul Cluj, unde il avem drept candidat la Presedintia Consiliului Judetean pe colegul meu Catalin Salagean, un om pe care-l sustin cu toata increderea in cursa electorala contra lui Alin Paunel Tise, un afacerist din "vechea gasca portocalie". Acum, in ceea ce priveste programul, asa cum spuneam, o politica de dezvoltare nu poate fi gandita fara sa tii cont de nevoile si dorintele clujenilor. Clujenii cer spitale noi, crese, gradinite, scoli, trafic fluent si nepoluant, constructiile nu mai pot fi autorizate ilegal sau haotic. Chiar de curand, administratia PNL-Boc a autorizat construirea unor blocuri cu 15-20 de etaje, in camp, fara ca inainte sa se construiasca retele de drumuri, utilitati, crese, gradinite sau o policlinica de cartier. Un oras nu poate fi gandit in dispret fata de oameni, doar pentru a promova imagini frumoase la televizor. Pentru programul de guvernare locala am strans idei de la cetateni, de la membrii USR PLUS, am consultat documente de planificare oficiala si am discutat cu experti. Proiectele bune ale Clujului trebuie continuate si accelerata implementarea lor. Sustin ideea de a valorifica ceea ce a fost bine si a construi pe ce s-a facut deja. Chiar si in activitatea mea parlamentara am votat orice lege care s-a dovedit a fi in folosul cetatenilor.Si va spun cu certitudine si convingere: calitatea vietii cetatenilor din Cluj poate fi mai buna si pentru asta ma voi lupta ca primar in fiecare zi a mandatului, asa cum am respectat prin munca asidua increderea clujenilor, care mi-au oferit votul lor de incredere ca deputat. Repet obiectivele mele pentru primul mandat de patru ani: spitale noi, construite de la zero, crese si gradinite, scoli noi; am solutii imediate pentru un transport public fluid, fara intreruperi aiuritoare in Piata Mihai Viteazul, continuitate pe axa nord-sud a orasului, extinderea liniilor de tramvai, inclusiv pe ruta Manastur - Floresti, o solutie adaptata la realitate, eficienta si care ne costa mai putin decat metroul OZN al domnului Boc, o idee scumpa si criticata de specialisti de talie mondiala.In ceea ce priveste urbanismul, solutia este sa avem mai intai strazi asfaltate si facilitati, crese, parcari si gradinite, apoi blocuri. Clujul nu este un oras de cinci stele, asa cum se lauda obsesiv propaganda administratiei PNL Boc. Este, din pacate, orasul cartierelor tinere cu strazi de pamant: un brand rusinos pentru Cluj-Napoca si pentru platitorii de taxe si impozite, care merita mai mult decat ceea ce primesc acum. Cartierele sunt neingrijite, locurile de joaca pentru copii sunt nesigure, gunoiul domneste in puncte gospodaresti mizere, iar de colectare selectiva nici nu poate fi vorba.Viziunea mea despre viitorul orasului are in vedere si dezvoltarea Clujului cultural - investitii si parteneriate cu industriile culturale, nu festivalizare fortata. Untold este un festival superb pe care il voi sustine, dar trebuie sa recunoastem si ca Primaria Cluj-Napoca la investitii culturale pe cap de locuitor se situeaza mai jos decat alte orase din Romania, cu bugete mai mici. Asta pentru ca, si o spun deschis, Primaria nu a stiut sau nu a vrut sa faca guvernanta culturala. Ca primar, voi sustine continuarea TIFF si Jazz in the park - acestea sunt deja branduri ale orasului, dar cultura inseamna mai mult decat atat: inseamna un sediu nou si modern pentru filaromonica, teatre independente, hub-uri culturale. Un alt punct important: Clujul curat, educatie pentru stimularea unor comportamente eco, sa facem colectare selectiva pe bune, o administratie digitalizata, care sa mute online majoritatea interactiunilor cu cetatenii. Acestea si multe altele vor fi prezentate clujenilor in detaliu in perioada urmatoare.Eu cred ca domnul Boc insusi e de parere ca 16 ani la Primaria Cluj-Napoca l-au cam ajuns si i-au cam ajuns. Si cred ca-i putem multumi pentru timpul dedicat comunitatii. Dar, in egala masura, putem sa-i cerem sa ne spuna sincer si public daca-si mai doreste cu adevarat un mandat. Din informatiile mele, cam peste doi ani, domnul Boc se pregateste sa ocupe un post caldut pe 17.000 de euro pe luna la Comitetului Regiunilor, unul executiv, de functionar la Bruxelles. Acum, domnul Boc e doar membru supleant al acestui organism, ca urmare a faptului ca detine postul de primar. Am putea asista la un deja-vu. Clujenii tin minte foarte bine ca domnul Boc a parasit primaria pentru a prelua postul de prim-ministru. N-a avut mana buna la inlocuitori atunci, l-a lasat in urma pe Sorin Apostu, supranumit si fifty-fifty, saltat in cele din urma de DNA. E un gest de responsabilitate si onestitate fata de cei care l-au sustinut pana acum ca inainte de alegeri clujenii sa stie ca exista aceasta posibilitate: ca dupa un timp domnul Boc sa-i paraseasca, sa renunte la mandat.Nu eu trebuie sa ma astept la un raspuns. Clujenii trebuie imperativ sa-l primeasca. E un gest de minim respect fata de alegatori. Nu e nicio rusine sa iti folosesti experienta dobandita la Primarie in cadrul Uniunii Europene, in beneficiul cetatenilor europeni. Din contra, e o mandrie sa avem un roman intr-o pozitie publica. Dar clujenii merita onestitate si sper ca domnul Boc sa fie sincer in comunicarea planurilor sale. Fiindca vine cu promisiuni ce pot fi realizabile in urmatorii zece ani, ne vorbeste cu celebrul sau "se va face", dar e bine sa stim ca ne spune doar povesti de campanie, nu planuri reale, in beneficiul comunitatii.Pentru ca Clujul este casa mea si familia mea. E si casa unor oameni care se simt conectati emotional si afectiv de nenumarate experiente frumoase pe care le-au trait aici. Fie ca e vorba de faptul ca au facut facultatea la Cluj, au fost oaspetii Clujului la diverse festivaluri, au rude aici, au fost turisti, trec si se bucura de ospitalitatea noastra - sunt multi romani care pur si simplu iubesc acest oras si-l vor mai curat, mai digitalizat, mai prietenos. In acelasi fel in care-i vrei binele unui prieten bun. Aceasta emotie care vine dinspre oameni spre oras trebuie sa fie reciproca. Administratia orasului trebuie sa-i trateze cu consideratie si respect, cu onestitate.Ca urmare, Clujul autentic, dincolo de poze, pe care va invit sa-l iubiti este unul in care eu ca primar voi dori sa construim crese, gradinite si scoli, camine pentru varstnici. Clujul pe care va invit sa-l iubiti este acela in care avem grija unii de altii, avem grija ca seniorii nostri sa fie ingrijiti, sa aiba optiuni de imbatranire activa. Clujul pe care va invit sa-l iubiti este acela in care administratia respecta cetateanul, ii respecta timpul si banii pentru ca e digitalizata. Si in cele din urma, Clujul pe care va invit sa-l iubiti cu ochii deschisi este unul in care cartierele sunt egale ca investitii cu centrul si in care ne tratam unii pe altii ca membrii unei comunitati, a unei numeroase si diverse familii.