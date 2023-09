Momentul zero al Romaniei (Opinii)

Evenimentele din ultimele luni par sa se adune in prezent intr-un moment a carui importanta nu poate fi decat intuita.

E un moment zero al perioadei postdecembriste, o clipa a istoriei in care tot ceea ce stiam si credeam despre societatea romaneasca pare sa sufere o schimbare profunda. Desigur, modificarea are loc treptat, lent si este greu observabila, insa cateva detalii pot fi adunate.

Cea mai usor observabila transformare poate fi vazuta la clasa politica, astazi cu atat mai usor cu cat se apropie alegerile prezidentiale. In fata acestui moment important prin consecintele pe care le produce deja si mai ales prin cele care urmeaza sa se petreaca, clasa politica si-a pierdut practic rolul fondator pe care se presupune a-l avea in orice democratie si stat modern. Din cauza practicilor, aliantelor si jocului dublu, partidele noastre si-au anulat mesajul si functia ideologica.

Dovezile pentru aceasta concluzie curg din abundenta, de la stanga la dreapta, si nu trebuie amintite decat momentele esentiale. Nasterea USL, aceasta imposibilitate a gandului politic, a reprezentat doar varful problemei. Decesul USL a demonstrat ca melanjul doctrinar intre stanga si dreapta a reusit din plin.

In consecinta, cred ca azi PSD face eforturi disperate pentru a castiga electoratul de dreapta, riscand el insusi sa se transforme intr-un partid si totalitar, in sensul in care isi propune sa acopere toata plaja ideologica de la stanga la dreapta.

La dreapta, scremerea pe care PNL si PDL o exerseaza pentru a produce in final un singur partid puternic, gata sa tina piept tavalugului pe care il anticipeaza venind dinspre social democrati, se poate sa fie in fond doar o incercare disperata de a aduna o oaste facuta praf de masurile neoliberale asumate in ultimii ani de un singur om - Traian Basescu - si puse in practica de o majoritate conjucturala, fara ideologie si fara program politic.

Ads

Bonus, ca si cum nu ar fi de ajuns, liderii celor doua partide mai trebuie sa isi armonizeze si viziunile diferite despre statul de drept, asa-zisa lovitura de stat din 2012 si mostenirea lui Traian Basescu.

Nu in ultimul rand, modul critic in care partidele de dreapta s-au raportat la initiativa Guvernului Ponta de a scadea CAS - o masura in totalitate de dreapta - este inca o dovada a anihilarii discursului politic al partidelor, prin pierderea sensului si semnificatiei valorilor si ideilor care fac sau ar trebui sa faca diferenta intre partide.

Cum nici eternele promisiuni sau teme de campanie atat de uzate pana acum nu mai prind la popor, cum ar fi salariul minim, kilometrii de autostrada, lupta cu Rusia, cu comunismul, securistii si teroristii, partidelor nu le ramane decat sa se reinventeze.

Insa sarcina lor nu va fi sa se reinventeze doar la nivel de mesaje, care oricum nu mai au puterea sa patrunda la un electorat tot mai amortit in angoasele cotidiene, ci sarcina lor va fi sa instrumenteze un spectacol atat de grandios incat emotiile pe care le vor transmite sa trezeasca din atipeala telespectatorii. Din acest unghi, justitia si lupta impotriva marilor mafioti ai natiunii ramane substitutul cel mai bun, pastila care ar trebui sa deschida ochii romanilor inainte de vot.

Insa mecanismul justitiei nu poate fi dirijat de partide, el poate fi cel mult administrat, avand grija ca efectele actiunii sale sa nu produca daune prea mari in propria oaste.

Din acest punct de vedere, rezultatul alegerilor prezidentiale va avea mai degraba de a face cu starea emotionala a natiunii decat cu vreo viziune pe care un candidat sau altul va reusi sa o imprime in constiinta electoratului. Pe un astfel de fond, rezultatul votului din noiembrie poate sa produca in viitor efecte dintre cele mai nefaste.