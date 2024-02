Preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care este şi primarul municipiului, a declarat că premierul Marcel Ciolacu a comis ”o greşeală” declarând, cu prilejul vizitei făcute la finele săptămânii trecute în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, că ”Ţinutul Secuiesc nu există” şi că ”nu va avea niciodată autonomie”.

”Eu am crezut, în naivitatea mea, că (...) domnul Ciolacu a vrut să vină ca să mai ridice un pic din popularitatea Guvernului României în Secuime (...) Oricum, venind în Secuime, spunând că Ţinutul Secuiesc nu există şi că nu a avut niciodată şi nu va avea niciodată autonomie, cu siguranţă a mai ”crescut” un pic indexul de încredere al Guvernului în rândul populaţiei maghiare. Dar, nu vreau să intru în această polemică, din două motive: unu - pentru că Ţinutul Secuiesc a existat, există şi va exista, şi doi - pentru că Ţinutul Secuiesc a avut şi va mai avea autonomie (...) Am o viziune, dar să nu intram în aceste discuţii acum, în an electoral (...) Cred că a făcut o greşeală domnul prim-ministru prin faptul că a venit în Ţinutul Secuiesc cu aceste mesaje. Deci, cred că a făcut o greşeală, ori a fost sfătuit necorespunzător. Şi vă spun şi de ce: oamenii întotdeauna când au de ales între original şi copie vor alege originalul, iar în chestiuni de antimaghiarism sau anti Ţinut Secuiesc, AUR şi Şoşoacă vor fi întotdeauna mai originali decât Ciolacu. Deci, nu are nicio şansă ca vreun cetăţean român care are probleme cu noi, cu maghiarii, să îl voteze pe el, când poate să-i voteze pe Şoşoacă sau pe Simion. Când oamenii pot alege originalul vor vota originalul şi nu copia”, a spus luni, 26 februarie, primarul Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a adăugat că ”niciodată nu trebuie să spui niciodată”, arătând, printre altele, faptul că şi PSD şi PNL au spus că nu se vor alia niciodată.

”Eu nu cred că pe masa domnului premier în acest weekend era problema asta cu autonomia. Nu ştiu de ce trebuia să discute această problemă. Nu era pe agenda publică în februarie 2024 acest subiect, ca domnul premier să vină şi să ne spună în prima fază că nu există Ţinutul Secuiesc şi, mai apoi, venind aşa, dinspre Târgu Mureş spre inima Ţinutului Secuiesc, că nu va avea niciodată autonomie. Pot să fac o dedicaţie domnului premier: ”niciodată să nu spui niciodată” (...) De multe ori vorbeşte domnul Ciolacu despre politicieni şi oameni de stat. Oamenii de stat nu fac asemenea gesturi către o comunitate care trăieşte de 1000 de ani pe aceste meleaguri. Oricum, ar fi foarte bine dacă domnul Ciolacu, data viitoare când vine în Secuime, s-ar întâlni şi cu aleşii din Secuime şi ar discuta problemele reale din Secuime. Că nici asta nu mi s-a părut foarte elegant, să vii în Secuime şi să nu te întâlneşti cu preşedintele Consiliului Judeţean, de exemplu. Fiind în Covasna, putea fi acolo primarul din Covasna şi preşedintele Consiliului Judeţean. Eu zic că dacă vrei sa arăţi normalitate, asta era normalitate”, a mai spus Antal Arpad.