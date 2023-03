Antonescu: Legal, Ponta nu era obligat sa participe la discursul lui Basescu, dar ii respect decizia (Video)

Presedintele Senatului, Crin Antonescu, a organizat, cu putin timp inainte de discursul sustinut de Traian Basescu in Parlament, o conferinta de presa in care a explicat, inca o data, de ce nu va fi prezent la mesajul sefului statului si a precizat ca nu are nicio problema cu faptul ca premierul Victor Ponta a anuntat ca va fi prezent, cel putin la inceput, in sala Parlamentului.

"Decizia premierului este una care sta in atributiile domniei sale. In niciun caz, atitudinea diferita dintre noi nu este un semn de galceava sau divergente. Din punct de vedere legal si constitutional, nu este obligatorie nici prezenta mea, nici a premierului, dar respect decizia dlui Ponta, nu am nici o problema.

Cunosc declaratii de-ale premierului, in timp, in care si acesta arata clar ca nu recunoaste legitimitatea lui Traian Basescu", a spus Antonescu.

Pe de alta parte, presedintele PNL a laudat decizia parlamentarilor liberali de a boicota discursul sefului statului.

Fisura in USL se largeste: Liberalii nu asista la discursul lui Basescu, pesedistii da

"Nu va ascund ca decizia senatorilor liberali m-a bucurat. Este un semn ca, din punctul nostru de vedere, este mai important ce vad si ce cred alegatorii nostri. Cred ca suntem in asentimentul alegatorilor liberali atunci cand, dupa ce Traian Basescu a insultat Parlamentul ca institutie, in repetate randuri, nu avem de ce sa-i conferim o legitimitate si sa ascultam din nou lectii ipocrite despre politica externa pe care nu a folosit-o in interesul Romaniei", a adaugat presedintele Senatului.

Ads

La inceputul conferintei de presa, Crin Antonescu a repetat ceea ce a spus si luni, cand a explicat de ce nu este interesat sa-l asculte pe Traian Basescu vorbind despre aderarea Romaniei la Schengen.

Basescu va vorbi in Parlament marti, la 15:00, Antonescu "nu e interesat sa-l asculte" (Video)

"Este un drept, o prerogativa a presedintelui Romaniei, sa se adreseze Parlamentului. Impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, am dat curs dorintei domniei sale. Am procedat, cred, corect, fara nici o interpretare sau ezitare.

In plus, asa cum am declarat, in calitate de presedinte al Senatului, nu voi fi prezent in plen la acest mesaj al presedintelui, pentru ca, din punctul meu de vedere, din vara anului trecut, Traian Basescu nu mai este un presedinte legitim al Romaniei. Este un presedinte legal, dar nu este un presedinte legitim.

Un om care a sfidat vointa exprimata in cel mai democratic mod de aproape sapte milioane de cetateni nu mai poate fi legitim, din punctul meu de vedere", a spus Crin Antonescu, marti.

Ads

"Nu este vorba despre faptul ca as avea o alta treaba, sau ca nu as dori sa vin la munca. Este vorba despre un gest politic, al carui inteles mi-l asum pe deplin. In plus, am inteles ca dl Basescu doreste sa transmita un mesaj in legatura cu politica externa a Romaniei. Din pacate, cred ca dl Traian Basescu este si descalificat in ceea ce priveste obligatiile sale in materie de politica externa.

Episodul Schenghen ne-a aratat un presedinte care, in loc sa faca toate eforturile de a maximiza eforturile tarii sale, nu a facut decat sa transforme subiectul intr-unul de polemica politica interna, intr-un esec aproape dorit si sa ofere mici pretexte si motive aparente pentru cei care doreau amanarea aderarii Romaniei la Schengen", a mai spus liderul liberal.

Solicitarea presedintelui de a se adresa Parlamentului vine ca urmare a pozitiilor publice exprimate recent de premierul Victor Ponta, ministrul de Externe, Titus Corlatean si ministrul de Interne, Radu Stroe, care au afirmat in repetate randuri ca, daca decizia se amana, Romania nu mai este "interesata" de acest obiectiv european, intrarea in Schengen. De asemenea, presedintele Senatului, Crin Antonscu, a sustinut aceasta idee, adaugand ca intrarea in Schengen nu a fost niciodata o prioritate pentru Romania.

Prezenta sefului statului in Parlament, prima dupa constituirea noului legislativ ca urmare a alegerilor din 9 decembrie, survine reuniunii Consiliului JAI din 7-8 martie, la care urmeaza sa se adopte o pozitie cu privire la aderarea Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schnegen.

Germania, Olanda si Finlanda au anuntat ca se opun aderarii noastre in acest moment, cerand sa se astepte urmatorul raport pe justitie in cadrul MCV, in timp ce doar 10 state si-au exprimat acordul.

Ads