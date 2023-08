Surpriză în topul celor mai populare destinații de vară din România. Litoralul detronat de munte

Braşovul ocupă prima poziţie în topul celor mai populare destinaţii ale verii, urmat de Eforie Nord, Costineşti, Bucureşti şi Mamaia, potrivit unei analize realizate de o platformă hotelieră online.

”Turiştii au profitat din plin şi de cele două minivacanţe din timpul verii, respectiv cea de 1 iunie şi Rusalii, când bugetarii au avut un weekend prelungit de cinci zile, şi cea de Sf. Maria, cu liber pe 14 şi 15 august, acestea fiind cele mai pline perioade din punctul de vedere al rezervărilor”, se arată într-un comunicat al Travelminit transmis joi AGERPRES.

Litoralul românesc a scăzut în popularitate în comparaţie cu anii trecuţi, mai arată studiul realizat pe baza rezervărilor din perioada iunie – iulie 2023.

În ceea ce priveşte preţurile medii pentru sezonul estival în România, tarifele s-au menţinut, în linii mari, la valorile de vara trecută.

„De exemplu, preţul mediu pentru o noapte de cazare pentru un cuplu a fost de 340 de lei în intervalul iunie – august 2023, pe când preţul mediu pentru o noapte de cazare pentru o familie (doi adulţi + doi copii) a fost de 536 de lei. Pentru două nopţi de cazare în România, turiştii au plătit 763 de lei per sejur (două persoane), respectiv 1.150 de lei per sejur (familie). Pentru cinci nopţi de cazare în ţară, românii au scos din buzunare 1.823 de lei per sejur (două persoane), respectiv 2.656 de lei per sejur (familie)”, precizează sursa citată.

Ads

Cel mai ieftin pachet a fost vândut într-un hotel din Saturn la preţul de 173 de lei, un pachet pentru un sejur de doi adulţi (două nopţi). De asemenea, cel mai ieftin pachet pentru familie a fost vândut în Miercurea Ciuc, la preţul de 850 de lei, pentru patru adulţi, pe o durată de cinci nopţi. Nu în ultimul rând, cel mai ieftin pachet pentru familii de pe litoral a fost vândut în staţiunea 2 Mai, la preţul de 1.200 lei, pentru patru persoane, pe o durată de cinci nopţi.

„Şi în această vară, o destinaţie montană, oraşul Braşov, este pe primul loc în topul preferinţelor turiştilor, semn că turiştii îşi îndreaptă atenţia acum şi faţă de variantele alternative la litoralul românesc. În topul celor mai căutate destinaţii din punctul de vedere al numărului de rezervări se află şi Eforie Nord, Costineşti, Bucureşti şi Mamaia. Cele trei staţiuni de pe litoral sunt şi cele alese în mod recurent de turiştii care vin la mare”, se mai spune în comunicat.

Ads

Potrivit datelor Travelminit.ro, ziua cu cele mai multe check-in-uri a fost 1 iunie 2023, în timp ce intervalul cu cele mai multe check-in-uri la unităţile de cazare din ţară a fost cel cuprins între 10 şi 14 august (cu 66% dintre check-in-uri realizate în weekendul 11-13 august).

Totodată, turiştii caută acum pachete complexe pentru vacanţele lor, pachete care să includă mai mult decât o simplă cazare.

„De exemplu, cei care merg la mare caută plajă privată, şezlonguri şi umbrele incluse în pachet, astfel încât să se bucure de un sejur confortabil, cu mai multe facilităţi incluse. Mulţi dintre cei care fac rezervări pe Travelminit.ro caută camere cu privelişte sau camere care au cadă cu hidromasaj”, se precizează în material.

Ads