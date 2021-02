Senatul SUA a ajuns la un acord pentru continuarea procesului de impeachment contra lui Trump, fara convocarea martorilor

Acordul a fost anuntat de cele doua partide in sedinta publica a Senatului, in a cincea zi a procesului de impeachment lansat contra lui Trump pentru "incitare la insurectie".Procurorii democrati anuntasera anterior ca vor sa o audieze pe o aleasa republicana, Jaime Herrera Beutler, ceea ce ar fi intarziat procedura.In cele din urma, depozitia acesteia a fost citita in sedinta publica si inclusa in dosar.Fiecare parte urmeaza acum sa isi prezinte concluziile.Camera Reprezentantilor a Congresului american l-a acuzat pe Trump de "incitare la insurectie" , sustinand ca discursul acestuia din 6 ianuarie a incurajat multimea de sustinatori sa ia cu asalt Capitoliul in aceeasi zi. Cinci persoane au decedat in acele evenimente, printre care un ofiter de politie.Pentru moment pare improbabil ca Senatul sa voteze pentru condamnarea lui Donald Trump. Democratii au nevoie de o majoritate de doua treimi in Senat, ceea ce inseamna ca 17 republicani ar trebui sa voteze pentru condamnarea fostului presedinte.