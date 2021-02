Ursula von der Leyen: "Exista un numar in crestere de fraude cu vaccinuri anti-COVID. Rusia ofera, teoretic, milioane de doze, dar nu si-a vaccinat cetatenii"

Riscurile

"Intr-o criza ca asta vor exista mereu persoane care incearca sa profite de problemele altora", a declarat Ursula von der Leyen in cadrul unei conferinte de presa. "Si vedem un numar in crestere de fraude si tentative de frauda" legate de vaccinuri anti-COVID, a adaugat ea."Luptam impotriva acestui trend", a precizat ea, adaugand ca Oficiul European de Lupta Antifrauda le ofera statelor membre consiliere privind modul in care pot identifica fraudele.Presedinta Comisiei Europene a spus ca poate fi extrem de riscant sa cumperi vaccinuri oferite de comercianti de pe piata neagra pentru ca nu exista nicio garantie ca lantul frigorific pentru transportul acestora de la fabrica pana la momentul administrarii a fost respectat.Cu acelasi prilej, sefa executivului comunitar s-a intrebat de ce Rusia ofera vaccinul sau anti-COVID Sputnik V tarilor din intreaga lume cand populatia sa nu a fost inca vaccinata intr-o proportie suficienta."Ne intrebam in continuare de ce Rusia ofera, teoretic, milioane si milioane de doze desi nu a realizat progrese suficiente in vaccinarea propriilor cetateni. Asta este o intrebare la care ar trebui sa se raspunda", a mai spus Ursula von der Leyen.