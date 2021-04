Mesaj dur al vicepresedintelui USRPlus, Catalin Drula: "Citu este un zombie politic. Caut un premier cu maturitate si spirit de echipa"

De asemnea, Drula catalogheaza demiterea drept "gest iresponsabil, de imaturitate politica, un gest meschin aproape"."Din pacate a fost un gest iresponsabil, de imaturitate politica, un gest meschin aproape, un gest pe persoana, nu institutional. Nu a fost un gest al unui om politic responsabil, care intelege ce responsabilitate are intr-o coalitie. Acest comportament in care rastorni masa pentru ca te simti sfidat, in care intotdeauna arunci responsabilitatea pe ceilalti - desi USR PLUS a fost un partener extraordinar de loial al premierului, poate mai loial decat propriul partid - este un comportament de anti-lider, este o dezamagire, o spun direct", a declarat Drula pentru G4media.Liderul USRPlus a declarat ca prin pierderea increderii in cadrul coalitiei, Florin Citu a devenit "un zombie politic"."Dar eu sper - si stiu - ca exista intelepciune, sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri si in PNL , care isi dau seama ca guvernarea nu sta intr-un singur om si ca atunci cand arunci in aer totul cu un gest de imaturitate - eu am cinci ani de experienta politica, nu am 20 sau 30, suficient sa-mi dau seama ca esti un zombie politic in acel moment.Cred ca oamenii responsabili din PNL, presedintele Iohannis inteleg ce s-a intamplat. Din semnalele mele, ei inteleg ce s-a intamplat, ca nu este business as usual, inteleg ca s-a pierdut increderea partenerului de guvernare in premier . A fost o chestiune extrem de grava ce s-a intamplat. Din pacate, cand faci gesturi de asemenea imaturitate, si iremediabile, lucrurile...", a mai adaugat vicepresedintele USR PLUS.Intrebat daca ar prefera revenirea lui Ludovic Orban in fruntea guvernului, Catalin Drula a raspuns: "Va pot spune ce caut intr-un premier: maturitate, spirit de echipa, leadership. Asta inseamna ca nu cauti permanent sa arunci vina in alta parte, sa iesi bine prin mici gestulete, piruete, care evident ca au succes pe termen scurt".