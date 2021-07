Relația din ce în ce mai tulbure între Florin Citu și USR PLUS. Neînțelegeri și declarații de război

Război pe desființarea Secției Speciale

Ministrul Economiei Claudiu Năsui a anunțat miercuri că urmează sa facă reduceri importante de posturi în cadrul ministerului și că cei care vor rămâne în minister vor fi nevoiți să dea concurs pentru posturi. Năsui a explicat ca ministerul a ajuns să aibă foarte multe structuri și șefi ca urmare a „multiplelor despărțiri și comasări de ministere”. „Prin această reorganizare reducem funcțiile redundante și departamentele care nu și-au arătat niciodată utilitatea”, a mai subliniat politicianul.Câteva ore mai târziu, ministrul era contrazis de către premier , care a explicat că în restructurarea anunțată de Năsui nu este vorba de concedieri, ci doar de comasarea unor direcții și că persoanele respective vor rămâne în minister.Florin Cîțu l-a contrazis în aceeași conferință de presă și pe vicepremierul Dan Barna, care a declarat câteva ore mai devreme că ar fi trebuit să existe măsuri mult mai ferme pentru a încuraja vaccinarea, dând exemple de diferite restricții pentru persoanele care nu s-au imunizat.“Adică chiar cred că ar fi trebuit să avem măsuri mult mai ferme în ceea ce înseamnă vaccinarea, în sensul de acces limitat la evenimente, nici măcar pe partea cu teste, ci doar persoane vaccinate, tocmai pentru a încuraja vaccinarea, pentru că da, vorbim de perspectiva unui val patru, care vedem că în multe ţări din lume este deja activ, vorbim de o tulpină care răspunde la vaccin - şi asta e foarte bine - dar pentru asta trebuie să fii vaccinat”, explica Barna marți seară într-o emisiune TV.De cealalta parte, premierul a relatat că deocamdată nu exista astfel de propuneri în CNSU și a notat că își amintește că USR PLUS a susținut relaxarea restricțiilor. “Eu, din contră, ţin minte susţinerea colegilor de coaliţie pentru a relaxa condițiile pentru a avea concerte. Dacă am înţeles eu greşit mesajul, ar fi bine să se clarifice”, a relatat Cîțu.O distanțare între premier și USR PLUS s-a observat și zilele trecute, când în timp ce ministrul Justiției Stelian Ion și vicepremierul Dan Barna se războiau în declarații cu UDMR pe tema desființării Secției Speciale, liberalii, care în mod oficial susține varianta USR PLUS, n-au scos niciun cuvânt. Deși Dan Barna nu excludea varianta ruperii coaliției în cazul în care conflictul nu se va rezolva, premierul a exclus marți dimineață această variantă, însă nu a prezentat o concluzie sau o soluție în ce privește desființarea SIIJ."Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple: eu am desfiintat SIIJ, fiind un proiect de lege aprobat în Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o soluție mai buna decât ceea ce am făcut noi în ședința de Guvern și aștept soluțiile Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției", a declarat Florin Citu . Totuși, conform unor surse citate de Ziare.Com, în realitate, PNL e de partea UDMR în acest conflict. Premierul a atras critici dinspre USR PLUS și în urmă cu două săptămâni, pe 1 iulie, când le transmitea liberalilor din București să voteze „înțelept” la alegerile președinților de filiala din sectoarele Capitalei, deoarece, cu el președinte al partidului, vor fi susținuți doar membrii PNL la primăriile de sector.„Mesaj ferm pentru colegii mei, membri PNL în București: cu mine președinte al partidului, vom susține doar membri PNL la primăriile de sector. Votați înțelept când alegeți președinții PNL de sectoare. Mult succes și vă aștept alături de echipa câștigătoare. Împreună construim România liberală.” afirma premierul.