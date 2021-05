Serviciul de Securitate al Ucrainei atrage atentia lumii: "Rusia are 100.000 de trupe langa granita noastra si armament letal"

Desi Rusia comunicase, in urma cu aproape doua saptamani, ca isi retrage o parte importanta din fortele sale armate in cazarmi, pana pe data de 1 mai 2021, se pare ca numai un contingent nesemnificativ a facut acest lucru, potrivit Reuters Si Secretarul de Stat al Statelor Unite, Antony Blinken , care s-a aflat in vizita in Ucraina, saptamana trecuta, a spus ca un numar semnificatriv de trupe rusesti, sunt inca acolo.Declaratia privind ramanerea in apropierea frontierei tarii cu Rusia a "100.000 de militari" a fost facuta de Ivan Bakanov, seful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). El a afirmat ca Rusia are comasate "tancuri, avioane de razboi , nave, grupuri tactice si sisteme de rachete si artilerie", conform Ukrinform Bakanov a subliniat faptul ca Moscova a folosit Ucraina ca un teren de testare "pentru punerea in aplicare a catorva dintre planurile sale incredibile. Rusia a retras doar o parte a armatei, amenintarea nu a trecut".Seful SBU considera ca situatia s-a stabilizat intr-o oarecare masura, insa el a mentionat ca "65% din granita uceaineana este vulnerabila, iar restul de 35%, in directia vest, necesita o atentie deosebita"."La urma urmei, Rusia intretine si foloseste activ miscarile nationaliste pentru a influenta situatia din Ucraina". Exemplul Ungariei dovedeste clar acest lucru", a adaugat Bakanov.