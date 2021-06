SUA, un nou semnal pentru Lukashenko. Americanii nu mai pot cumpara bilete catre Belarus

Aceasta este ultima masura dintr-o serie adoptate de Washington in urma reprimarii de catre regimul lui Aleksandr Lukasenko a unor manifestatii in favoarea democratiei si impotriva alegerilor prezidentiale din 2020.Statele Unite si Uniunea Europeana (UE) nu recunosc rezultatul acestui scrutin si au impus sanctiuni unor oficiali si sectoare economice.Lukasenko respinge acuzatiile.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat marti ca o limitare a legaturilor aeriene intre Statele Unite si Belarus este in interesul politicii externe a Washingtonului, in urma deturnarii unui avion apartinand companiei low-cost iraldeze Ryanair.Guvernul american autorizeaza in continuare operatiuni de transport pe care le considera "in interesul national" american - si anume din motive umanitare sau de securitate nationala, anunta administratia lui Joe Biden Aceasta hotarare, luata dupa mai multe saptamani de gandire, are o valoare simbolica. Agentiile de voiaj vand un numar foarte mic de bilete de avion catre Belarus.