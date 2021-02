Se nasc tot mai putini chinezi. Numarul nasterilor a scazut cu 15% in 2020

China, care din 1979 le impunea cuplurilor sa nu aiba decat un copil spre a se limita cresterea pe atunci galopanta a populatiei, le permite din 2016 sa aiba doi, pentru limitarea imbatranirii demografice.Potrivit datelor publicate luni de Ministerul securitatii publice, in 2020 s-au inregistrat 10,04 milioane de nasteri, in scadere cu 14,8% fata de cifra oficiala a nasterilor in 2019.Din totalul nou-nascutilor, 52,7% au fost baieti, iar 47,3% fete.Numarul oficial al nasterilor, anuntat separat, a fost in 2019 de 14,65 milioane. Aceasta cifra, inca indisponibila pentru anul 2020, este in mod traditional mai ridicata decat cea a nasterilor inregistrate, pentru ca nu toti parintii isi inregistreaza copiii imediat.Cifra nasterilor inregistrate anuntata luni este "mai mica decat numarul persoanelor care trec examenul de intrare la universitate", iar imbatranirea va deveni o problema tot mai mare, a comentat un utilizator al retelei sociale Weibo.Modificarea politicii demografice in 2016 nu a impins cuplurile sa aiba mai multi copii, mai ales din cauza urbanizarii si a costului vietii. In 2020, rata natalitatii a fost cea mai slaba de la crearea Republicii Populare Chineze in 1949.In noiembrie, China a lansat primul recensamant care va permite sa se determine daca sfarsitul politicii "copilului unic" a dus la o crestere demografica semnificativa. Analiza rezultatelor va dura doi ani.Potrivit estimarilor guvernului, recensamantul va indica o populatie de 1,42 miliarde de locuitori, ceea ce inseamna o crestere de 5,99% in 10 ani.Un institut de cercetare din China a publicat insa in octombrie un studiu, foarte comentat in tara, care considera aceasta previziunea mult prea optimista si cerea sa li se permita cuplurilor sa aiba trei copii.Unii experti sunt de parere ca vor fi necesari 15 ani pentru a se vedea efectele politicii "de doi copii", avand in vedere ca exista si alti factori care limiteaza numarul nasterilor, in special studiile mai indelungate ale femeilor si dorinta lor de a intarzia conceperea unui copil.In ce priveste numarul pensionarilor, se estimeaza ca acesta va ajunge la 300 milioane in 2025.Recensamantul este o operatiune de o amploare uriasa, desfasurata din 10 in 10 ani. La cel din 2010 a reiesit o populatie de 1.339.724.852 de locuitori, in crestere cu 5,83% fata de anul 2000, adica un plus de 73 milioane de locuitori, care depaseste populatia unei tari ca Franta, spre exemplu.In decembrie, media de stat chineze l-au citat pe ministrul afacerilor civile, Li Jiheng, potrivit caruia rata de fecunditate a 'scazut periculos' in tara, coborand mult rata de inlocuire a populatiei, care este de 2,1 nasteri la fiecare femeie.