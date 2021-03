Decizie importanta: Elvetia ofera gratis teste de diagnosticare a COVID-19 pentru toti cetatenii. In acest stat a inceput relaxarea masurilor

Testele gratuite sunt voluntare si sunt oferite in cadrul companiilor si institutiilor, inclusiv in scoli, a anuntat pe site-ul sau Oficiul Federal pentru Sanatate Publica.Se poate avea acces la acest tip de teste rapide invocand tot felul de motive personale, precum protejarea persoanelor cu risc mai mare de infectie, sau pentru vizitarea persoanelor in varsta sau spitalizate.Aceasta gratuitate nu se aplica totusi testelor PCR, care sunt necesare pentru a calatori in diferite tari.A inceput totodata o relaxare a masurilor anti-COVID-19 in incercarea de a reveni la normalitate si de reluare a activitatilor sociale si economice, fara a neglija insa masurile de baza pentru a preveni extinderea virusului, precum interzicerea reuniunilor masive, utilizarea mastilor sanitare si mentinerea distantei de siguranta.Elvetia, care a decis sa mentina deschise partiile de schi in sezonul de iarna, a redeschis magazinele si muzeele, insa barurile si restaurantele au ramas in continuare inchise.