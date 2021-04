Bulgaria anunta ca va expulza un diplomat rus dupa patru explozii la depozite de arme de pe teritoriul sau

In cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Sofia, sefa diplomatiei bulgare Ekaterina Zaharieva a indemnat Rusia la o cooperare deplina cu anchetatorii bulgari in cazul celor patru explozii si al tentativei de otravire a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev pentru ca aceia care au comis aceste infractiuni sa fie gasiti si adusi in fata justitiei.Agentia de presa oficiala rusa TASS precizeaza ca ambasadoarea Rusiei in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocata joi la Ministerul de Externe bulgar."Ministerul de Externe l-a declarat persona non grata " pe acest diplomat si "a cerut autoritatilor ruse sa coopereze pe deplin cu investigatiile in curs" de desfasurare, potrivit unui comunicat al MAE bulgar.Sefa diplomatiei bulgare Ekaterina Zaharieva a avertizat totodata ca "actiuni de retorsiune suplimentare ar putea fi luate in zilele urmatoare". Rusia va raspunde la expulzarea unuia dintre diplomatii sai de catre Bulgaria, a reactionat imediat Ministerul de Externe rus, citat de agentia de presa Interfax.Parchetul bulgar a declarat miercuri ca aduna probe privind posibila implicare a sase cetateni rusi in patru explozii care au avut loc intre 2011 si 2020 la depozite de arme in Bulgaria, unde erau stocate munitii destinate sa fie exportate in Georgia si Ucraina Bulgaria intretine traditional relatii economice stranse cu Rusia, dar din octombrie 2019 mai multe cazuri de spionaj au provocat frictiuni intre Sofia si Moscova Odata cu anuntul de joi, opt diplomati rusi si un asistent tehnic de la ambasada rusa din Sofia au fost expulzati in total in perioada respectiva.Aceste tensiuni se amplifica in conditiile in care expulzarile de diplomati rusi se inmultesc in Europa pe fondul unor acuzatii de spionaj, atacuri cibernetice si ingerinta electorala la adresa Moscovei."S-a demonstrat in timpul anchetei ca sase cetateni rusi se aflau pe teritoriul bulgar in jurul datei la care au avut loc exploziile", a explicat purtatoarea de cuvant a parchetului Siika Mileva miercuri."Dovezi extrem de fiabile de care dispunem conduc la concluzia ca scopul a fost sa fie stopate livrarile de munitii catre Ucraina si Georgia", a adaugat ea.Doua dintre siturile vizate, in 2011 si 2015, au fost - conform aceleiasi surse - folosite de compania Emco a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev, el insusi victima in aprilie 2015 a unei tentative de otravire, impreuna cu fiul sau si cu un responsabil al companiei sale.Parchetul declarase ca exista "suspiciuni extrem de intemeiate" ca aceste evenimente diferite sa aiba legatura intre ele.De asemenea, instanta bulgara a stabilit o conexiune intre aceste cazuri si "infractiuni grave comise pe teritoriul altor tari", referindu-se in speta la explozia, soldata cu doi morti, la un depozit de arme din Cehia in 2014 si la tentativa de otravire cu Noviciok a fostului agent dublu Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018