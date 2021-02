Joe Biden anunta sanctiuni impotriva militarilor care au organizat lovitura de stat in Myanmar

Acesta a cerut inca o data eliberarea imediata a "doamnei de la Rangoon", informeaza AFP si dpa."Am aprobat un decret care ne permite sa sanctionam imediat responsabilii militari care au organizat lovitura de stat, interesele lor financiare, precum si familiile lor apropiate", a declarat Biden in timpul unei scurte alocutiuni.Fostul lider de facto al Myanmarului, Aung San Suu Kyi, inlaturata de la putere saptamana trecuta in urma unei lovituri de stat, se afla in arest la domiciliu in capitala Naypyidaw.La inceputul saptamanii trecute, militarii au pus capat brusc fragilei tranzitii democratice intr-o tara care a trait deja sub conducere militara timp de aproape 50 de ani dupa obtinerea independentei in 1948.