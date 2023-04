Kelemen Hunor își acuză colegii din coaliția guvernamentală de lăcomie: ”Rotativa nu ne privește”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partenerii de coaliţie au lăsat UDMR fără funcţie la ANRE din lăcomie şi pentru că aveau nevoie de încă o poziţie, deşi cel aflat din partea UDMR la conducerea acestei instituţii, Zoltan Nagy Bege, este un profesionist.

Întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, de ce PNL a lăsat UDMR ”cu ochii în soare” la împărţirea funcţiilor la ANRE, Kelemen Hunor a explicat că partenerii de guvernare au spus că au nevoie de toate poziţiile posibile.

”Din lăcomie. Au avut nevoie de încă o poziţie (…) a fost o înţelegere prin care noi am spus că fiecare merge pe funcţia pe care a avut-o înainte. S-a schimbat modificarea şi ei au spus că au nevoie de toate poziţiile posibile şi imposibile care s-au eliberat”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că reprezentantul UDMR la ANRE este un profesionist.

” Zoltan Nagy Bege este un specialist, nu este om politic, nu a făcut politică niciodată în viaţa lui. Înainte lucra la ANRE, era director general, deci nu era numit politic, dar acum nu mai era loc pentru el. Nimeni nu a avut vreun argument că omul nu a făcut, că a greşit. Pur şi simplu trebuia locul altcuiva. Eu am spus, ok, nu vreţi să rămână vicepreşedinte, atunci să rămână în board pentru că ne ajută, îi ajută şi pe cei care vor fi în conduerea ANRE. Nici acolo nu a fost loc. Şi cum ei au majoritate, au zis că asta este împărţeala, punct”, a adăugat Kelemen Hunor.

Ads

Totodată, preşedintele UDMR a precizat că singurul semnal de nemulţumire pe care îl putea da a fost acela de a nu participa nici la audieri, nici la votul din Parlament.

”Nu aveam ce să fac eu, decât să dau un semnal neparticipând nici la audierile din comisie la vot şi nici în plen. Alt semnal nu puteam să dau. Nu puteam să votez şi nu am vrut să votez împotriva colegilor mei, vorbesc de colegii de coaliţie, dar nici nu puteam să mă fac că plouă”, a subliniat Kelemen Hunor.

Camera Deputaţilor şi Senatul au votat, miercuri, în plenul reunit, pentru numirea lui George Niculescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu 256 de voturi ”pentru” şi 24 de voturi ”împotrivă”.

De asemenea, Gabriel Andronache a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al ANRE cu 263 de voturi ”pentru” şi şase voturi ”împotrivă”.

Ads

UDMR nu a participat la votul din plenul Parlamentului pentru şefia ANRE, senatorul UDMR Lorant Antal arătând că PNL şi PSD au decis să ia toate locurile.

Întrebat dacă UDMR intenţionează să iasă de la guvernare, Kelemen Hunor a subliniat că nu se pune problema.

”Nu avem de gând să ieşim de la guvernare. Noi ne-am angajat la această coaliţie pentru un mandat întreg. Nu s-a întâmplat nimic în această perioadă, nu a ieşit nimeni de la guvernare, nu a intrat nimeni la guvernare. Poate liberalii au mai pierdut câţiva deputaţi, dar asta este viaţa, aşa este în politică, mai pleacă unii. Au devenit mai mici, dar alte schimbări nu au fost. Deci nu se pune problema, nu avem de gând să ieşim, dar în România, după cum bine ştiţi, se poate întâmpla orice. E ţara tuturor posibilităţilor, cel puţin în politică”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat că rotativa guvernamentală nu priveşte UDMR.

”Rotativa nu ne priveşte. Este un acord semnat între PNL şi PSD şi rotativa nu ne priveşte nici când vorbim de funcţia de prim-ministru, nici când vorbim de ministere. Se poate renunţa la această... dar asta trebuie să spui că nu mai există acest acord bilateral, dar atunci nu mai există nici rotativa. Sau dacă există rotativa, atunci este pe un acord. Se poate deschide subiectul, dar nimeni nu a zis să deschidem subiectul, fiindcă dacă deschizi acest acord, va fi greu de închis. Asta este problema. Poţi să faci rotativa pe acordul existent, foarte repede, în câteva zile, nu e o problemă să faci această rotativă şi între cei care au semnat acordul, deci PSD şi PNL, se poate discuta că asta e treaba lor. Eu nu mă bag în această discuţie, nu este treaba mea”, a explicat Kelemen Hunor.

Ads

El a dezvăluit că, în 2021, a cerut ca acordul să implice şi UDMR, dar, spune el, ”nu s-a putut, nu s-a vrut”.

”Dacă vrei să mă implici şi pe mine, atunci se deschide tot ce înseamnă înţelegerea pe rotativă şi va fi foarte greu de închis. Aduce mai multe complicaţii inutile decât dacă mergi pe ceea ce ai semnat. Eu nu vreau să dau sfaturi nimănui cum să facă şi mai ales că este o înţelegere între ei. Iniţial, în 2021 le-am spus să facem înţelegere în trei. Nu s-a putut, nu au vrut. Aveau argumente. Am acceptat şi am spus faceţi voi. Dacă atunci nu au vrut, de ce vor acuma? Nu suntem vizaţi în acest acord. Şi nu s-a schimbat nimic în sensul că am fi noi mai puţini, ei mai mulţi sau invers, ca să schimbăm ceva în această perspectivă de a rearanja poziţiile în coaliţie sau în guvern. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Pot fi complicate foarte repede, în 24 de ore. Eu nu spun că nu, dar până la această oră eu zic că lucrurile sunt simple, există un acord. Dacă ei respectă acordul, rotativa se face foarte repede”, a subliniat Kelemen Hunor.

Ads

Întrebat dacă peste o lună vom avea un nou guvern, liderul UDMR a răspuns că vom avea acelaşi guvern cu acelaşi premier.

”În 20 mai vom avea acelaşi guvern cu acelaşi premier. În 20 iunie vom avea un nou guvern. Dacă se respectă acordul, lucrurile sunt simple. Dacă se redeschide acordul şi toată negocierea de la capăt, atunci lucrurile trebuie discutate. Dar în acest moment nu a venit nimeni de la conducerea PNL şi aici mă refer la preşedintele PNL şi să spună că acest acord nu mai este valabil”, a explicat Kelemen Hunor.

Cel mai rapid calendar pentru rotativa guvernamentală începe abia în 26 mai, spune preşedintele UDMR.

”În 26 mai începe procedura - că aşa este în acord prevăzut - şi până în 30-31 mai se poate da vot în Parlament şi depunerea jurământului”, a afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă noul premier va fi Marcel Ciolacu, preşedintele UDMR a precizat că ”aşa e logic şi firesc”.

”Dacă propune PSD, şi aşa este logic şi firesc, atunci el va fi, bineînţeles”, a mai spus Kelemen Hunor.