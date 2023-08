Românul care a avut o vacanță de vis la țărmul Mării Negre: "Această micuță stațiune și-a făcut culcuș de mult la mine-n inimioară"

Mulți români au renunțat la vacanțele de pe litoralul românesc din cauza prețurilor mari pentru servicii de calitate proastă și au ales destinații din Bulgaria, Grecia, Albania sau Turcia.

Totuși, stațiunile de la malul Mării Negre nu duc lipsă de turiști, iar unii sunt mulțumiți de concedii.

Este cazul unui român care a demontat într-o postare pe Facebook toate criticile regăsite în această perioadă în presă.

"Fiecare să meargă unde vrea"

"Dar când văd din partea presei, TV și online atâta denigrare a Eforiei și a litoralului românesc, atâtea minciuni ce răzbat din vorbele jurnaliștilor ce-și rostogolesc cuvintele spre dinți cu ură și își slobozesc apoi viitura de venin, jur că îmi priponesc urletu-n gât ca să nu-mi macine nervii ca pe făina de oase (deși în trend e aia de greier sau gândaci).

Dar s-o iau pe rând.

1. Eforie. Cea mai căutată stațiune de anul acesta a fost prezentată ca fiind rahatul litoralului românesc (la propriu și la figurat), plină de țărani, cocalari, maneliști, mâncători de sau scuipători de semințe + *-prețuri exorbitante.

Dar realitatea era alta. Erau oameni faini din toate categoriile sociale, puși pe distracție, iubitori de mare, de soare și care DA au dansat, au cântat și s-au simțit bine, au făcut și horă în mare și s-au distrat la maxim că pentru asta au venit la mare! Unii au ascultat manele, alții muzică folk, alții populare, de ce nu?!

Ads

Unii au văzut la TV că holera pândea la colț și n-au mai venit la Marea Neagră, s-au dus în Bulgaria, Grecia. Din partea mea, foarte bine, fiecare să meargă unde vrea dar nu știu dacă ați observat că mulți tot aici la noi vin, deși zic că dincolo e mai ieftin.

Mda..eu recunosc cu "mâna pe inimă" că am văzut "holera", era ascunsă după digul din Neptun, pitită spre stânga, spre Olimp.

Eram cu Oti,un prieten jandarm, și el a luat-o tare, a legitimat-o și a întrebat-o de sănătate.

Ea a dat-o cotită, ba că n-are actele la ea, ba că e sănătoasă tun șamd. În fine, i-am luat bilet doar dus pe ruta Bulgaria -Marmara -Egee - Mediterană. Ne-a trimis o filmare din Thassos, drăguț din partea ei!"

"Există cazări pentru toate buzunarele"

Ads

"În Eforie este distracție maximă in continuare, există cazări pentru toate buzunarele, hoteluri de la cele de 1-2 stele până la hoteluri luxoase, tot ce vrei. Cazări ieftine sau scumpe, vile și pensiuni superbe la un preț OK."

"Stațiunea e plină de viață"

"Dar să trec la Neptun, stațiunea pe care o cunosc cel mai bine.

Dacă te iei după știrile TV este stațiunea prăpăd! E prezentată ca fiind pustie, în paragină, părăsită și cu prețuri exorbitante.

Realitatea e din nou fix pe dos!

Stațiunea e plină de viață, plajele din Neptun până spre Olimp sau Jupiter sunt superbe și pline de turiști, dezinformarea atinge cote maxime.

Multe hoteluri s-au schimbat, renovat, alei, trotuare, faleze, cât despre prețuri am mai scris, sunt efectiv pentru toate buzunarele. Noi am stat la hotel Callatis cameră dublă la etaj, cu balcon, 290 lei, dar la parter e 240 lei și e mult peste standardele unui hotel de 2 stele!

Ads

Alte hoteluri la preț bun sunt Dacia, Istria, Sara, Doina (cu bază de tratament), 2D, Q resort șamd.

Terase, autoserviri, restaurante cu prețuri începând cu 20 lei -ceafa de porc sau piept de pui la grătar cu cartofi= 20 lei -terase pe plajă în Neptun în stânga digului (spre Olimp).

"Meniul zilei la 25 lei"

"Sau meniul zilei la 25 lei, autoservire - felul 1 + felul 2 + salată + chiflă.

Bineînțeles că există și locații de lux, cu preparate deosebite, specifice gen Efendi -cu specific tătăresc autentic, El Mexico cu specific sau Calul Bălan cu specific romănesc (marca Sergiana 🇹🇩 ) și la fel de bineînțeles prețurile sunt pe măsură. (mi se pare normal).

În Neptun nu există hoteluri pe plajă pentru că stațiunea e despărțită de mare de 2 lacuri, deci de la orice hotel/ pensiune ca să ajungi la plajă trebuie să treci pe lângă unul din cele 2 lacuri (cel mai mic cu nuferi, sau celălalt mare cu lebede).

Ads

Pentru mine drumul până la plajă e PLĂCERE!

În mod normal făceam cam 10 minute, dar mă opream înainte de pod să dau mâncare la lebede și apoi să beau o cafea la nisip făcută de o tătăroaică bătrână la o terasă.

Noi (eu și soția mea + prietenii noștri olteni cu care petrecem vacanțele la mare) am luat pozitivul, frumosul din ce am găsit la mare!

Ne-am plimbat seară de seară și prin celelalte stațiuni-surori din Sud Litoral."

"Stațiunea cu un farmec aparte"

Jupiter e stațiunea cu un farmec aparte, cu o plajă ce se întinde dincolo de hotel Poseidon -cel mai tare din Jupiter, până spre plaja Neptun cu care se "îmbrățișează" într-un final...

În Jupiter, hotelul cu cel mai bun raport preț -calitate este Cometa. E fix în mijlocul stațiunii și are toate vederile spre mare- unele spre Neptun-Olimp, altele spre Cap Aurora și Venus.

Alături de Cometa e hotel Meteor (înainte aveau recepție comună, acum despărțite de un "marketing" separat, agresiv parcă, la Cometa scria la țâșnitoarea aia pentru spălatul nisipului de pe picioare, că este doar pentru clienții hotelului Cometa! incredibil de ciudat mi s-a părut.... adică cei de la Meteor (sau alte hoteluri) nu au voie.

Ads

De Venus ce să mai zic? Această micuță stațiune și-a făcut culcuș de mult la mine-n inimioară și nu mi-o mai poate scoate nimeni de acolo. Are o plajă cu intrarea lină în apă, ideală pentru copii și cei care nu știu să înoate - mergi mult și bine și apa e tot până la brâu, dar are și un golfuleț superb mai ales pentru priveliște. E amplasat La Foișoare și terasa Larisa.

Fix pe plajă e Perla Venusului, Becali hotel, Afrodita sau hoteluri/ resorturi în zone cu verdeață Dana, Sanda, Corina, Iulia.

În Saturn n-am mai fost cazat de mult, dar plaja Adras, aia în curba spre Venus e super faină.

În final, vacanță faină vă doresc tuturor celor care iubiți Marea Neagră!

Noi am avut o vacanță de vis la țărmul Mării Negre!

Frumusețea e în ochii celui care privește și-n inima celui care simte", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.