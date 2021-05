Ludovic Orban: Exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL

"Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL . Asta e decizia dansului, eu nu imi permit sa comentez, eu mi-am anuntat candidatura si imi fac campanie in mod pozitiv, convingandu-i pe colegii mei din PNL ca am o viziune si un proiect serios atat pentru PNL, cat si pentru Romania", a declarat Ludovic Orban , sambata, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc in judetul Mures.Liderul PNL a adaugat ca este liber la competitie la toate nivelurile, in cadrul partidului."E liber la competitie, la toate nivelurile. Si la nivel local si la nivel judetean. Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca peste tot unde avem competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva, bazata pe proiecte, pe obiective si mai putin o campanie in care sa isi atace colegii", a declarat Orban Data propusa pentru Congresul PNL este 25 septembrie, urmand sa participe aproximativ 5.000 de delegati.Premierul Florin Citu a evitat sa raspunda clar intrebarilor daca va candida la sefia formatiunii.