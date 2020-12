Analist politic, dupa votul din 6 decembrie: "Cine va accede la guvernare este fara semne de intrebare"

Dincolo de surpriza reprezentata de o posibila accedere in Parlament a partidului AUR nu exista, in opinia acestuia, un castigator clar in urma acestor alegeri, iar pentru PNL aceste rezultate inseamna ca nu vor putea guverna fara USRPLUS."Sunt surprinzatoare limitele stranse a diferentelor dintre partide, si faptul ca multe dintre partide vor astepta pana in ultimul moment sa vada daca vor trece pragul electoral. Este inca devreme, tinand cont de faptul ca aceste prime exit poll-uri nu surprind voturile din diaspora si nici cele de dupa ora 21", a explicat Adi Zabava.Analistul politic sustine ca din primele informatii pe care ni le-au oferit aceste exit poll-uri putem vedea posibil o guvernare PNL si USR -PLUS."Cred ca in momentul de fata cine accede la guvernare este problema care ridica cele mai mici semne de intrebare. Vazand aceste rezultate, pare ca PNL si USRPLUS vor putea avea o majoritate, chiar si in situatia, improbabila in acest moment, in care PNL nu ar termina pe primul loc, dar pare ca cele doua partide vor putea, cu tot cu redistribuire, sa aiba o majoritate la limita. Daca nu vor trebui sa depinda de votul UDMR -ului, mai ales in cazul in care nici PMP-ul nu intra si alte formatiuni nu doresc sa sprijine aceasta coalitie si nici PNL sau USRPLUS nu-si doresc sa aiba alti parteneri de genul ProRomania sau AUR, ceea ce cred ca e exclus.Deci, daca la numaratoarea finala nu apar surprize nu cred ca exista semne mari de intrebare cu privire la cine are cele mai mari sanse sa faca guvernul. Oricum, drumul e lung, pot exista negocieri esuate, neintelegeri mari si asa mai departe", a mai spus Adi Zabava.Acesta nu crede ca avem mari castigatori sau mari perdanti in urma acestor alegeri."Mai toata lumea a avut ceva de castigat si ceva de pierdut. Cred ca singurul castigator clar al acestor alegeri, daca va trece pragul, este pana la urma AUR. E singura forta politica care, intrata in Parlament, nu ar avea ceva de pierdut. De celelalte parti, fie ca vorbim de PNL, PSD sau alianta USR-PLUS, de Pro Romania de Traian Basescu , exista plusuri si minusuri si m-as feri sa spun ca exista un pierzator net si un castigator clar.Spun asta pentru ca e clar ca PNL-ul s-a erodat la guvernare, e clar ca daca aceste alegeri ar mai fi fost amante pana in martie ar fi fost posibil ca PSD-ul sa fi fost cu adevarat pe primul loc. Deci, din perspectiva asta acest lucru poate fi un plus. In acelasi timp, PNL-ul nu s-a erodat enorm intr-un an de guvernare foarte complicat, cu aceasta carantina pe cap, asta chiar daca pare ca a pierdut procente importante. Daca ne uitam la rezultatele alegerilor europarlamentare din vara lui 2019 o sa vedem ca scorul lor este tot pe acolo, daca nu chiar un pic in plus. Cine a pierdut fata de acele alegeri e alianta USRPLUS, totusi un procent important din votul de pe listele suplimentare de atunci astazi nu s-a mai regasit. Deci cu exceptia AUR, daca se confirma, nu avem un jucator despre care sa spunem ca este un castigator clar.Pana la urma daca PNL va ramane partidul nr. 1 intr-un nou guvern cu Ludovic Orban premier , asta ramane de vazut, e gre de crezut ca vom avea alt nume de premier daca PNL va iesi pe locul 1 - asta poate fi considerata o victorie. Pe de cealalta parte, nu putem sa nu consideram o infrangere faptul ca PNL este atat de pe muchie cu PSD in aceste alegeri. Nu putem spune ca nu e o infrangere. Va avea parghii de negociere mult mai limitate, indiferent cu cine va face guvernul pe mai departe. Oportunitatile PNL-ului sunt limitate, in special fata de ce se discuta saptamanile trecute cand se vorbea de o posibila guvernare a PNL fara USR-PLUS. Rezultatele arata ca acest lucru e imposibil acum", a concluzionat Adi Zabava.Sondajelor de opinie efectuate in cursul zilei de duminica, 6 decembrie, de operatorii institutului de sondare CURS-Avangarde preconizeaza ca PSD a obtinut la alegerile parlamentare 30,5%, in timp ce PNL a obtinut 29% iar alinata USRPLUS 15,9%.Exit poll-ul institutului Sociopol pentru alegerile locale din 2020 prezentat de Romania TV la finalul alegerilor parlamentare 2020 arata ca PNL si PSD sunt la egalitate. USR-PLUS ar avea aproximativ 16%, iar AUR si Pro Romania intra in Parlament.Potrivit datelor prezentate, PMP nu ar fi atins limita de 5%, pentru a intra in Parlament.CITESTE SI: