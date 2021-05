PSD depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu pe 14 iunie. Ciolacu: Obiectivul principal este esecul PNRR

"Tot ce stim despre PNRR este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci e un plan de austeritate pentru toti romanii. Raspunsul PSD nu poate fi decat unul singur: pe 14 iunie depunem motiune de cenzura avand ca obiect principal esecul Guvernului in privinta PNRR", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri dupa amiaza, in plenul Parlamentului.Liderul AUR George Simion , care a luat cuvantul imediat dupa anuntul lui Marcel Ciolacu privind depunerea motiunii de cenzura, nu a facut niciun comentariu in aceasta privinta, insa a cerut PSD sa se alature parlamentarilor AUR care anuntasera ca parasesc sala la votul proiectelor aflate pe ordinea de zi.