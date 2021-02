Romanii au talent, show-ul de la Pro TV, a batut de la distanta Survivor, difuzat de Kanal D, in privinta audientelor. Antena 1, in cadere libera

Editia a treia Romanii au talent, avandu-l pe Smiley in juriu, in locul lui Andi Moisescu, a obtinut audiente peste cele de debut, de vinerea trecuta.Mai bine de 2,8 milioane de romani au urmarit, in medie, cele doua ore si jumatate ale productiei de pe Pro TV, mai arata sursa citata. Nu a avut rival pe propriul interval, iar pe comercial a inregistrat o cota de share de peste 33%.Show-ul Survivor, difuzat de Kanal D, a stat toata seara de vineri, 12 februarie, pe locul secund, cu peste 2 milioane de telespectatori pe intervalul de intersectie cu Romanii au talent. Emisiunea prezentata de Daniel Pavel a durat cu 30 de minute mai mult decat Romanii au talent.In acelasi interval de timp, postul de televiziune Antena 1 a difuzat filmul Lucy si a scos extrem de mici comparativ cu pro TV si Kanal D: mai putin de 600.000 de telespectatori.