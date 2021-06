Programul de vizitare al Primariei Capitalei, prelungit cu o saptamana dupa ce aproape 10.000 de persoane au vazut institutia in Noaptea Muzeelor

"Aproape 10.000 de bucuresteni au vizitat Primaria Capitalei, muzeele si casele memoriale din grija municipalitatii, precum si Muzeul Temporar de New Media Art - RADAR 2021 in Noaptea Europeana a Muzeelor! In ciuda vremii schimbatoare, am avut parte de un flux important de vizitatori, in special tineri, care au vrut sa descopere istoria Capitalei, mostenirea ei culturala, dar si noile tendinte ale artei contemporane. Prin locatii si evenimente, cu ajutorul studiourilor multimedia, al proiectiilor, al elementelor de sunet si design, al inteligentei artificiale, am reusit sa imbinam traditionalul cu modernul, pentru a oferi vizitatorilor experiente diverse si antrenante", a scris Nicusor Dan , duminica, pe Facebook El a precizat ca sediul Primariei Capitalei va putea fi vizitat zilnic, pana pe 20 iunie, de la ora 17,00. Ca urmare a interesului pentru Primaria Capitalei , care a participat pentru prima data la Noaptea Europeana a Muzeelor, am hotarat sa prelungim programul de vizitare si sa lasam deschise usile primariei pentru publicul larg inca o saptamana. Astfel, bucurestenii care nu au reusit inca sa ne viziteze, vor putea face acest lucru in fiecare zi, pana pe data de 20 iunie inclusiv, incepand cu ora 17", a mai spus edilul.