Piedone, o șansă nesperată pentru Nicușor Dan

Eliberarea lui Cristian Popescu Piedone din pușcărie, fără restricții, reprezintă, paradoxal, o șansă nesperată pentru dorința lui Nicușor Dan de a mai prinde un mandat în fruntea Primăriei Capitalei. Evident, și o lovitură pentru ambițiile Gabrielei Firea.

Sondajele interne ale partidelor, pentru București, arată clar că Piedone beneficiază de sprijinul bazinului de votanți AUR la care se adaugă o felie importantă din bazinul PSD. Mai precis, electoratul dur al PSD din București.

Însumate, aceste voturi pot face din Piedone chiar Primar General. Greu de anticipat cât electorat va mai câștiga Nicușor Dan în 2024, însă este clar că eventuala candidatură a lui Piedone la Primăria Capitalei va subția voturile potențial atribuite azi Gabrielei Firea.

Ironia sorții face ca toate aceste calcule, ce întăresc șansele lui Nicușor Dan, să fie posibile grație legii alegerilor primarilor într-un singur tur, susținută de PSD. În formula actuală, cine ia cele mai multe voturi, câștigă. Indiferent cât de mic e procentul dintre alegătorii care i-au votat.

Astfel, o cursă în 3 – Nicușor vs. Firea vs. Piedone – s-ar putea decide la un scor de genul 27% vs. 26% vs. 25%, cu restul de voturi împrăștiate către candidați de linia a doua. Iar la o prezență la urne de, să zicem, 60%, nu numai că ne putem alege cu un primar surpriză, dar el va fi instalat și cu susținerea efectivă a doar circa 15% din totalul alegătorilor.

Ads

Poate vă întrebați de ce vorbim despre o candidatură a lui Piedone la Primăria Generală, când el e staroste la Sectorul 5 și poate merge la sigur pentru încă un mandat tot acolo? Simplu, pentru că Sectorul 5 oricum îl stăpânește, iar aceleași sondaje interne ale partidelor au arătat și că o eventuală candidatură a fiului lui Piedone la Sectorul 5 s-ar bucura de un scor covârșitor, în jurul a 60%.

De altfel, aceste sondaje au și fost motivul pentru care coaliția de guvernare a amânat peste un an organizarea de alegeri parțiale în Sectorul 5 al Capitalei. De frica lui Piedone jr.! Prin urmare, Piedone știe că are oricum Sectorul 5 la picioare, deci Primăria Generală nu poate fi decât un bonus.

Toate calculele sunt, în acest moment, fluide. Multe se pot întâmpla până la scrutinul local din 2024. Însă e clar că bazinele electorale ale Gabrielei Firea și Nicușor Dan vor cunoaște schimbări importante față de 2020. Dacă la Firea rămâne de văzut influența factorului Piedone, nici la Nicușor Dan situația nu e tocmai roză. Deși în dezbaterile publice pare să se fi uitat, Nicușor Dan a fost „găselnița” PNL, prin liderul lor de atunci Ludovic Orban, care a blocat astfel ambițiile unui candidat comun al dreptei de la USR.

În condițiile actuale, evident, PNL și electoratul fidel ies din calculele viitorului candidat Nicușor Dan. Nu este de neglijat, în această ecuație cu multe necunoscute, nici capacitatea cuplului Firea/Pandele de a negocia cu Piedone un non-combat.

Cert este că, măcar în ceea ce privește Bucureștiul, alegerile locale din 2024 stau sub semnul imprevizibilului.

P.S. Am evitat tentația de a scrie despre eliberarea propriu-zisă a lui Piedone din pușcărie din motive de... consternare. Cel mai simplu era să spui că ai încredere în Justiție, însă în care? Cea care l-a condamnat definitiv sau cea care l-a eliberat într-o procedură excepțională? Aproape că-ți spui că e binevenită greva mascată!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.