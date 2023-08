Lider PNL, despre scenariile de după alegeri: ”Eu văd PSD guvernând cu AUR din 2024. PSD are un joc murdar, dublu”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat marţi că el vede PSD guvernând cu AUR din 2024, precizând că se bazează în primul rând pe legăturile care stau în spatele acestor partide politice inclusiv în modul în care AUR alege să se bată cu PSD în teritoriu.

”PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coaliţie şi de parteneriat iar eu văd PSD guvernând cu AUR din 2024. Mă bazez în primul rând pe legăturile care stau în spatele acestor partide politice inclusiv în modul în care AUR alege să se bată cu PSD în teritoriu”, a declarat Robert Sighiartău în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, el adăugând că AUR începe să devină frecventabil şi asistăm la o albire a acetui partid.

Sighiartău a mai spus că ”PSD a început clar să se erodeze, nu mai ating pragul de 30% de mult”.

”Sunt sub 30% dinainte de a prelua guvernarea. În acest moment, AUR-ul, din cauza lipsei de leadership, din cauza modului în care se conduc anumite ministere, politica de comunicare a Guvernului, poate fi propulsat pe primul loc, este scenariul extrem de valabil. Există, pe lângă sondajele relevante la nivel national, o majoritate tăcută care la acest moment nu spune că votează cu AUR, de ruşine. Eu sunt sigur că AUR poate să bată PSD dar mai am şi acum semne de întrebare legat de ceea c se întâmplă între PSD şi AUR. De-a lungul timpului, am văzut o potenţare între cel doouă partide şi cei doi lideri.”, a subliniat Sighiartău.

Deputatul liberal a menţionat că ”scenariul cel mai bun pentru PSD este clar, şi anume ca PSD să intre în turul doi cu candidatul AUR, pentru că atunci domnul Ciolacu e sigur că va ajunge preşedinte”. ”Asta cred dânşii în acest moment şi asta încerc să le spun şi colegilor, că se vede de la o poştă”, a subliniat Sighiartău.

